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風月堂粉嫩櫻花獻溫柔母愛　Bacha在家喝也有滿滿儀式感

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▲風月堂推出粉嫩櫻花色系禮盒，獻溫柔母愛的母親節。（圖／品牌提供）

▲風月堂推出粉嫩櫻花色系禮盒，獻溫柔母愛的母親節。（圖／品牌提供）

記者蔡惠如／綜合報導

五月母親節即將到來，今年若想來點新意，充滿春日氛圍的限定禮盒也許是好主意。日本百年銘菓神戶風月堂台灣限定櫻花包裝系列，將經典法蘭酥穿上粉嫩春裝，恰好呼應媽媽內心的溫柔；摩洛哥傳奇咖啡 Bacha Coffee 則以「春日交響」為題，推出包含咖啡、甜點與咖啡壺的精緻指南，讓喜歡喝咖啡的媽媽，在家也能有華麗的儀式感。

▲風月堂推出粉嫩櫻花色系禮盒，獻溫柔母愛的母親節。（圖／品牌提供）

日本皇室御用品牌神戶風月堂，今年針對台灣送禮文化推出「台灣限定櫻花系列」，包裝以柔和粉色搭配盛開櫻花，優雅的視覺感，讓人想把握春天的尾巴。內有自 1927 年誕生的法蘭酥，以厚度約 0.1 公分的薄脆餅皮，夾入香草、草莓、可可等奶油內餡，口感輕盈不膩，順便喚起媽媽幼時的小確幸。

▲風月堂推出粉嫩櫻花色系禮盒，獻溫柔母愛的母親節。（圖／品牌提供）

因應母親節送禮需求，風月堂從精緻小盒到多入禮盒，推出多樣尺寸與組合設計，售價從 480 元至 1,780 元不等。包括想要一次體驗多重層次，集結法蘭酥、奶油捲、雙圓餅乾與草莓牛奶酥餅共 47 入點心的「緋紅綜合禮盒」，還有以紅白、咖啡色雙鐵盒裝載的「法蘭酥綜合禮盒」，適合偏好收藏的消費者。

▲風月堂推出粉嫩櫻花色系禮盒，獻溫柔母愛的母親節。（圖／品牌提供）

儀式感絕對是 Bacha Coffee 的拿手功夫，以 100% 阿拉比卡咖啡為主軸，為母親節打造「春日交響咖啡禮盒」，內有帶辛香與可可氣息的巧克力山咖啡，更附上骨瓷材質的帶蓋咖啡馬克杯與經典咖啡罐，讓沖煮咖啡成為一場優雅儀式 。

▲風月堂推出粉嫩櫻花色系禮盒，獻溫柔母愛的母親節。（圖／品牌提供）

其他多款春日單品送禮也很適合，來自葉門、具大地風味的「摩卡瑪塔里咖啡」，或是口感帶有法式奶油麵包甜香的「米蘭清晨咖啡」 。若想在餐桌增添變化，質地晶瑩、由 100% 阿拉比卡咖啡熬製的「咖啡抹醬」也是質感之選。售價 430 元起。

▲風月堂推出粉嫩櫻花色系禮盒，獻溫柔母愛的母親節。（圖／品牌提供） ▲風月堂推出粉嫩櫻花色系禮盒，獻溫柔母愛的母親節。（圖／品牌提供）

▲風月堂推出粉嫩櫻花色系禮盒，獻溫柔母愛的母親節。（圖／品牌提供）

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神戶風月堂, Bacha Coffee, 母親節禮盒, 法蘭酥, 櫻花限定, 咖啡禮盒, 台灣限定, 100%阿拉比卡

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