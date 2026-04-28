星巴克聯名《穿著Prada的惡魔2》推特調　3款「職場人設」咖啡你選哪杯？

▲星巴克推出《穿著PRADA的惡魔2》電影聯名特調。（圖／品牌提供）

記者蔡惠如／綜合報導

還記得那個幫米蘭達買咖啡買到心力交瘁的小安嗎？睽違 20 年《穿著Prada的惡魔 2》要在 4／29 回歸大銀幕了，深入電影劇本的星巴克，直接把電影裡的經典人設變成「角色特調」，從 4／29 到 5／10 限時供應。不管你在職場上屬於大魔王的霸氣，還是成長後的優雅，這張清單請先收好。

今天準備去開的會若是一場硬仗，請直接點這杯，靈感來自米蘭達（Miranda）的特調馥郁那堤，追求極致效率與零瑕疵的風格。這杯那堤拿掉了所有花俏的裝飾，多加一份濃縮咖啡來撐起氣場，搭配高溫、無奶泡的低脂牛奶，口感滑順卻強烈，就像大魔王本人一樣，精準、果斷且毫不妥協，Miranda’s Signature Starbucks Order，售價 140 元至 170 元。

如果你正在職場的轉骨期，這杯象徵從小安（Andy）蛻變的「特調燕麥奶卡布奇諾」，以絲滑的燕麥奶調製，奶泡輕盈得像空氣，還帶著淡雅的堅果香氣，加入焦糖風味糖漿，在圓潤的口感中帶出一點溫潤的甜，提醒你在忙碌奔波的日子裡，也要記得給自己一點優雅的空間，Andy’s Starbucks Oatmilk Cappuccino，售價 160 元至 190 元。

而總是深藏不露的時尚推手奈吉（Nigel），化身為這杯充滿細節的康寶藍，雙份濃縮 Espresso 是咖啡靈魂，與厚實摩卡醬交織出迷人的可可香，加上頂層奶油的神來之筆，在濃烈與甜美之間取得完美平衡，這就是低調的奢華，懂的人自然懂，Nigel’s Starbucks Go to Doppio，售價 120 元。

該特調系列全數僅提供熱飲，回歸咖啡最純粹的溫度，預計 4／29 電影上映當天推出，不妨就用一杯特調咖啡，開啟你的時尚新局吧！

路易莎咖啡近期推出兩款以「蕎麥」為靈感核心的全新飲品，包括「寒天檸香蕎麥冰茶」與「黃金蕎麥醇乳」，結合清爽系與療癒系兩大風格，從清新茶飲到溫潤奶香，為消費者帶來更豐富的飲品選擇。

主打清爽解膩的「寒天檸香蕎麥冰茶」以清新檸香為主調，融合淡雅蕎麥穀香，入口微酸清爽。搭配Q彈寒天晶球，增添咀嚼層次，售價65元；「黃金蕎麥醇乳」則以溫潤奶香結合蕎麥特有的堅果氣息，風味醇厚卻不厚重，售價60元。