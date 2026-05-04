卡地亞Santos腕錶傳承創新精神　經典方錶與時俱進

▲卡地亞Santos de Cartier腕錶比例勻稱、持久耐用，是人生第一只優質錶款首選。（圖／品牌提供，以下同）

時尚中心／台北報導

卡地亞（Cartier）的製錶傳奇，從Santos de Cartier系列揭開序幕，這款問世於 1904年的時計，被公認為世界上首款現代腕錶。在那個鐘錶尚未普及、大眾仍習慣攜帶懷錶的年代，飛行員山度士–杜蒙（Alberto Santos-Dumont）向他的好友、卡地亞傳人路易．卡地亞（Louis Cartier）反應，在操縱飛機時根本無法騰出手來掏出懷錶查看時間，為了幫好友解決難題，路易．卡地亞特別量身打造了一款能固定於手腕上的時計，這不僅讓山度士–杜蒙成為史上第一位佩戴腕錶飛行的先驅，也促成了這款以其名字命名的經典系列問世。





▲卡地亞Santos de Cartier腕錶以方形圓角錶盤，和諧的弧形構造，以及螺釘裝飾為特色。

Santos de Cartier腕錶的誕生，開創了現代腕錶市場的新紀元，成為方錶中的經典。時至今日，其方中帶圓的獨特錶殼造型，以及錶圈上標誌性的八枚外露螺絲，依然是鐘錶界中無可取代的經典符號，卡地亞大膽無懼的設計與優雅風格跨越百年，Santos de Cartier腕錶成為許多人挑選人生第一款優質錶款的首選之作。





▲Santos de Cartier腕錶延續飛行員山度士–杜蒙的先驅精神，不斷追求卓越性能與精巧細節。

卡地亞秉持著山度士–杜蒙的先鋒精神，與時俱進，不斷創新與挑戰，從不同材質著手，延伸出多種尺寸以及不同功能腕錶，提供時尚男女多元的選擇，今年再加入全新Santos de Cartier計時碼錶與Santos-Dumont腕錶，讓此系列陣容更為完整豐富。兩款新作致敬首款腕錶的自由靈魂，既能融入周末的率性休閒穿搭，亦可凸顯正裝的幹練氣場，不只是一枚腕錶，更是卡地亞製錶美學的極致縮影。





▲Santos de Cartier系列延伸出小型款黃K金錶（左）與鏤空錶。

Santos de Cartier計時碼錶

今年卡地亞全新演繹2020年問世的Santos de Cartier計時碼錶，旨在兼顧日常佩戴與卓越性能，尺寸更為纖巧，新款計時碼錶大型款（尺寸為 47x40 毫米）延續了系列的簡約線條，面盤採用緞面與陽光射線紋飾處理，並搭配塗覆綠色夜光塗層的黑色劍形指針。錶盤配置三個計時盤，分別位於 3、6、9 時位置，並依款式不同飾以鍍金或鍍銠環圈，使讀時效果更為清晰鮮明。整體設計陽剛大氣，展露優雅運動風格，與休閒或正式場合裝束都能完美搭配，彰顯非凡品味。





▲Santos de Cartier黃K金計時碼錶尺寸更為纖巧。

新一代Santos de Cartier計時碼錶搭載1904-CH MC型工作坊精製自動上鍊機芯，其編號致敬了首枚Santos腕錶的誕生年份，具47小時動力儲存，防水100米；此外，腕錶配備 SmartLink快拆鍊節系統與QuickSwitch快拆鏈結技術，共有黃K金、金鋼雙色及全精鋼等3種款式。





▲結合黃K金與精鋼的Santos de Cartier計時碼錶。





▲Santos de Cartier精鋼計時碼錶搭載1904-CH MC 型工作坊精製自動上鍊機芯。

Santos-Dumont 腕錶

今年另一話題之作Santos-Dumont腕錶，以柔軟靈活的金屬錶鍊結合彩色寶石面盤，並搭載品牌工作坊精製的機械機芯，向傳奇飛行員山度士–杜蒙的雅士格調與追求細節的品味致敬。新錶款不僅延續了原版的經典輪廓，更透過流暢的珍貴金屬錶鍊，詮釋出當代的優雅美學，雋永設計突破服裝風格或場合限制，展現腕間經典優雅，流露出剛剛好的高級感。





▲卡地亞為Santos-Dumont腕錶打造出服貼肌膚、柔軟細膩的黃K金錶鍊搭配金曜石面盤。

當中最受矚目的作品，莫過於採用金曜石面盤的Santos-Dumont大型款腕錶。這種產自墨西哥的火山岩因內部含微小氣泡，能折射出虹彩光澤，讓每只腕錶都具備獨一無二的美感。由於面盤厚度僅有0.3毫米，工匠在精準切割與拋光過程中需克服極高的技術挑戰。除了金曜石款外，卡地亞同時推出具備銀色霧面陽光射線紋飾面盤的版本，分別提供黃K金與鉑金材質供選擇。





▲搭配陽光射線紋飾銀色面盤的Santos-Dumont黃K金腕錶。

而在錶鍊設計上，卡地亞從1920年代的柔軟金屬錶鍊中獲取靈感，為新作打造出服貼且細膩的鍊帶，由15排、共394枚厚度僅1.15 毫米的鍊節組成，經過精密加工與組裝，呈現如絲綢般的滑順觸感，並完美銜接至錶殼。3款Santos-Dumont新錶均搭載430 MC型手動上鍊機芯，內外兼具。





▲Santos-Dumont鉑金腕錶搭載卡地亞430 MC型工作坊精製手動上鍊機芯。