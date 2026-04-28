鞋櫃又要失守！adidas聯手陳冠希CLOT草編Samba、CROCS復古Runner好燒

記者鮑璿安／綜合報導

又有焦點鞋履值得關注，adidas Originals 攜手陳冠希主理品牌 CLOT，把足球文化、皮革工藝和草編細節混進經典鞋型裡；而CROCS則把 70 年代跑鞋語彙搬進洞洞鞋世界，讓原本熟悉的舒適輪廓變得更有速度感，讓人想為鞋櫃補新貨！





▲adidas Originals 這次與 CLOT 推出的 Mundial 系列，以足球文化為核心重新整理經典輪廓 。（圖／品牌提供）

adidas Originals 這次與 CLOT 推出的 Mundial 系列，以足球文化為核心重新整理經典輪廓，主打 CLOT Mundial 與 CLOT Samba 兩款鞋型。整體最有記憶點的，就是高質感皮革與拉菲草編織三條線的搭配，讓熟悉的運動鞋語言一下子多了手工質感與異材質層次。設計延續傳統足球鞋比例，再透過草編鞋底、麂皮細節與更細膩的材質堆疊，把原本偏競技感的基因轉化成更適合日常穿搭的時裝版本。服裝部分也同步延伸這種文化敘事，像針織球衣與工裝單品就融入復古賽事線條，讓整體系列更像是把足球美學整理成一套完整風格。





▲CROCS 推出全新 Crocband Runner 復古輕彈系列，把 70 年代跑鞋元素注入經典洞洞鞋裡 。（圖／品牌提供）



CROCS 則在四月推出全新 Crocband Runner 復古輕彈系列，把 70 年代跑鞋元素注入經典洞洞鞋裡，走出完全不同的路線。鞋款最醒目的亮點，落在鋸齒狀橡膠大底與紅色條紋中底，不只增加抓地力，視覺上也更有辨識度。鞋型採用雲朵系列窄楦設定，並微調鞋底角度，讓整體輪廓看起來更流線，也更能修飾腳型；中底再加入雙層 EVA 條紋強化層次感，讓這雙鞋不只是舒服，還多了一點復古跑鞋該有的俐落感。當然，經典的 15 孔 Jibbitz 配置也沒有少，讓喜歡個性化穿搭的人依舊能玩出自己的風格。配色則提供極白、大氣灰與黑色三種，剛好對應從清爽到百搭的日常需求。