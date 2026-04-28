保養趨勢全面升級！BIO UP泌妍煥活能量青春露成母親節質感送禮新指標

▲BIO UP泌妍煥活能量青春露成母親節送禮新焦點。（圖／東森自然美提供，下同）

時尚中心／綜合報導

母親節檔期進入倒數，送禮清單也悄悄出現變化，相較過往以香氛、保濕禮盒為主，今年不少消費者更傾向挑選「有感升級」的高機能保養，從日常呵護延伸到更精準的肌膚管理，觀察市場趨勢發現，過去被視為入門保養的「青春露」，正逐步轉型為具備多重調理功能的核心產品，成為今年母親節送禮的新焦點！

隨著韓國肌膚管理與類醫美保養觀念普及，消費者對產品的期待已不再只是補水，而是進一步關注整體膚況穩定、吸收效率與後續保養的銜接效果，從單一功能走向多結構整合，「結構型保養」也帶動青春露產品全面升級。

以東森自然美旗下BIO UP系列為例，品牌觀察到此需求轉變，在母親節前夕推出全新「泌妍煥活能量青春露」，將產品定位從基礎保濕進一步提升為「導入型核心精華」，不同於傳統以水感保濕為主，新品強調「能量型 × 修護型 × 導入型」三重結構設計，主打在保養流程中扮演更關鍵的角色。

事實上，BIO UP青春露系列自2021年推出以來，累積銷售量表現穩定，若將銷售瓶數堆疊，高度甚至可達52座台北101，顯示其在市場上的接受度與使用者黏著度，此次新品升級，也被視為品牌回應消費者需求。

▲BIO UP泌妍煥活能量青春露優化經典發酵雞尾酒配方，升級為「三酵養膚結構」。

在成分設計上，這款青春露導入近年備受關注的EXO外泌體科技，並結合PDRN（多核苷酸）形成「雙引擎結構」，外泌體被視為生醫領域的新興應用方向之一，而PDRN則因具備良好的穩定性與親膚特性，逐漸被導入高端保養品中，相較傳統青春露以補水為主，此類結構型設計更強調多面向的膚況調理，成為市場升級的重要象徵。

除了核心成分，品牌也同步優化經典發酵雞尾酒配方，升級為「三酵養膚結構」，採用日本晚櫻花酵母、清酒菁純（α-GG）與黃金麴三大來源，透過多元發酵系統，提升整體保養層次，讓產品在質地與使用感上更貼近消費者對高機能保養的期待。

實際使用上，產品延續韓系保養強調的「先導入、再疊加」概念，建議在清潔後第一步使用，透過輕盈水感質地提升延展與吸收效率，消費者可將適量產品於手心或化妝棉上，輕拍全臉至吸收，作為後續精華與乳霜的前導；若在夜間或肌膚較乾燥時，也可搭配濕敷3至5分鐘，加強潤澤效果，建立更完整的保養節奏。

在安全性方面，產品通過韓國皮膚臨床機構ELLEAD人體肌膚貼布測試，在專業監測下呈現「極低反應」等級，未觀察到顯著刺激反應，提供日常使用上的安心參考，也符合消費者對敏感肌適用產品的期待。

觀察今年母親節送禮趨勢，保養品已從過去的「消耗型商品」，逐漸轉變為具備情感與質感象徵的選擇，特別是兼具科技含量與實用性的高機能產品，更容易被視為體現心意的禮物，相較單純保濕產品，具備結構設計與多重功效的精華型產品，也更能展現送禮者的用心與品味。

▲BIO UP泌妍煥活能量青春露230ml $4,980。