UNIQLO母親節限時優惠！AIRism、繭型褲特價一次看　滿額再送時尚網袋組

記者鮑璿安／綜合報導

UNIQLO 母親節檔期正式開跑！這波不只把夏日實穿單品一次整理好，優惠也很有誠意。從 4 月 30 日到 5 月 10 日，品牌推出多款期間限定價格，像是夏天很受歡迎的 BRATOP 背心特價 590 元、Uniqlo U 圓領T恤特價 290 元、AIRism 涼感內搭系列特價 290 元，對想幫自己補夏裝、順便替媽媽挑禮物的人來說，這波真的很可以先鎖定。





▲（依序）男女適穿 DRY網眼POLO衫售價NT$790， 期間限定優惠NT$590；女裝 V領BRATOP背心售價NT$790，期間限定優惠NT$590 ；繭型工裝褲 售價NT$1,290，期間限定優惠NT$990；AIRism棉質洋裝售價NT$790，期間限定優惠NT$590。（圖／品牌提供）

此次值得入手的還有社群上話題的繭型工裝褲 、UNIQLO：C 繭型褲，都下殺到 990 元；針對喜愛一件式穿搭的需求，「AIRism棉質洋裝」結合棉質外觀與AIRism機能，期間限定優惠NT$590。配件也很完整，像是多款太陽眼鏡、抗UV摺疊傘、AIRism 防曬無縫袖套，還有特價 290 元 的 弧形迷你肩背包，都是實用度很高的夏日小物。除了優惠單品，這次新品也走一個輕鬆好搭路線，UNIQLO 同步帶來 針織細肩帶背心、針織V領開襟外套、男裝 Boxy 短版T恤，以及夏天很適合的一件式單品 AIRism 棉質洋裝；另外還有全球人氣的 miffy in bloom UT 和 Cheerful Characters UT 新款，替日常穿搭多加一點可愛感。

最不能錯過的還有滿額贈，4 月 30 日至 5 月 7 日，單筆消費滿 2,000 元，可獲得「時尚網袋＋保冷收納袋」兩件組；5 月 8 日至 5 月 10 日 母親節週末加碼，單筆滿 1,500 元 就送「時尚網眼收納包」。

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H&M 再度請回Stella McCartney合作！光是這個消息就夠讓時尚迷先尖叫一輪了，這次全新 Stella McCartney x H&M 設計師合作系列，將Stella McCartney 25 年品牌歷程重新剪輯成一個更適合當今的時裝衣櫥。系列改寫當代經典的 Oversize 襯衫、飄逸風衣與俐落剪裁西裝，整體氛圍既有英式率性，也保留設計師一貫不按牌理出牌的時髦風格。





▲全新 Stella McCartney x H&M 設計師合作系列，將Stella McCartney 25 年品牌歷程重新剪輯成一個更適合當今的時裝衣櫥。（圖／品牌提供）

