fb ig video search mobile ETtoday

UNIQLO母親節限時優惠！AIRism、繭型褲特價一次看　滿額再送時尚網袋組

>

記者鮑璿安／綜合報導

UNIQLO 母親節檔期正式開跑！這波不只把夏日實穿單品一次整理好，優惠也很有誠意。從 4 月 30 日到 5 月 10 日，品牌推出多款期間限定價格，像是夏天很受歡迎的 BRATOP 背心特價 590 元、Uniqlo U 圓領T恤特價 290 元、AIRism 涼感內搭系列特價 290 元，對想幫自己補夏裝、順便替媽媽挑禮物的人來說，這波真的很可以先鎖定。

▲▼ ｕｑ 。（圖／品牌提供）

▲▼ ｕｑ 。（圖／品牌提供）

▲▼ ｕｑ 。（圖／品牌提供）

▲▼ ｕｑ 。（圖／品牌提供）

▲（依序）男女適穿 DRY網眼POLO衫售價NT$790， 期間限定優惠NT$590；女裝 V領BRATOP背心售價NT$790，期間限定優惠NT$590 ；繭型工裝褲 售價NT$1,290，期間限定優惠NT$990；AIRism棉質洋裝售價NT$790，期間限定優惠NT$590。（圖／品牌提供）

此次值得入手的還有社群上話題的繭型工裝褲 、UNIQLO：C 繭型褲，都下殺到 990 元；針對喜愛一件式穿搭的需求，「AIRism棉質洋裝」結合棉質外觀與AIRism機能，期間限定優惠NT$590。配件也很完整，像是多款太陽眼鏡、抗UV摺疊傘、AIRism 防曬無縫袖套，還有特價 290 元 的 弧形迷你肩背包，都是實用度很高的夏日小物。除了優惠單品，這次新品也走一個輕鬆好搭路線，UNIQLO 同步帶來 針織細肩帶背心、針織V領開襟外套、男裝 Boxy 短版T恤，以及夏天很適合的一件式單品 AIRism 棉質洋裝；另外還有全球人氣的 miffy in bloom UT 和 Cheerful Characters UT 新款，替日常穿搭多加一點可愛感。

▲▼ ｕｑ 。（圖／品牌提供）

最不能錯過的還有滿額贈，4 月 30 日至 5 月 7 日，單筆消費滿 2,000 元，可獲得「時尚網袋＋保冷收納袋」兩件組；5 月 8 日至 5 月 10 日 母親節週末加碼，單筆滿 1,500 元 就送「時尚網眼收納包」。

同場加映

H&M 再度請回Stella McCartney合作！光是這個消息就夠讓時尚迷先尖叫一輪了，這次全新 Stella McCartney x H&M 設計師合作系列，將Stella McCartney 25 年品牌歷程重新剪輯成一個更適合當今的時裝衣櫥。系列改寫當代經典的 Oversize 襯衫、飄逸風衣與俐落剪裁西裝，整體氛圍既有英式率性，也保留設計師一貫不按牌理出牌的時髦風格。

▲▼ Stella McCartney。（圖／品牌提供）

▲▼ Stella McCartney。（圖／品牌提供）

▲▼ Stella McCartney。（圖／品牌提供）

▲全新 Stella McCartney x H&M 設計師合作系列，將Stella McCartney 25 年品牌歷程重新剪輯成一個更適合當今的時裝衣櫥。（圖／品牌提供）

關鍵字：

UNIQLO, 母親節, 夏裝優惠, 涼感服飾, 滿額贈

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

許光漢BOUCHERON耳環當胸針用

許光漢BOUCHERON耳環當胸針用

PRADA夏日草編托特包超欠買

PRADA夏日草編托特包超欠買

凱莉珍娜奢華愛馬仕牆曝光

凱莉珍娜奢華愛馬仕牆曝光

車用擴香5選！找到你最愛的氣息

車用擴香5選！找到你最愛的氣息

投資金條掌握3原則防踩雷

投資金條掌握3原則防踩雷

單手就能戴G-SHOCK　運動更方便

單手就能戴G-SHOCK　運動更方便

宋慧喬疊戴百萬元CHAUMET鑽戒遊法國

宋慧喬疊戴百萬元CHAUMET鑽戒遊法國

30歲後該懂的5件事：人生沒有標準進度

30歲後該懂的5件事：人生沒有標準進度

旅行打包必學「333時髦穿搭法」

旅行打包必學「333時髦穿搭法」

上掀式行李箱爆紅竟和去日本玩有關

上掀式行李箱爆紅竟和去日本玩有關

ET Fashion

推薦閱讀

亞洲首富千金招待蕾哈娜豪宅做客　連換頂級華服氣勢不輸天后

亞洲首富千金招待蕾哈娜豪宅做客　連換頂級華服氣勢不輸天后

什麼樣的男人可以嫁？「5個關鍵特質」比浪漫更重要

什麼樣的男人可以嫁？「5個關鍵特質」比浪漫更重要

安格斯12星座一周運勢4／27-5／3　天蠍貴人與小人同時存在

安格斯12星座一周運勢4／27-5／3　天蠍貴人與小人同時存在

什麼樣的朋友該保持距離？判斷友情的「5個現實指標」 遠離消耗你的人事物！「5個方法」教你丟掉負能量 明明很多衣服卻沒得穿？衣櫃斷捨離關鍵一次搞懂 10句愛情清醒語錄：感情最怕的不是吵架，怕的是連溝通都懶了 宋慧喬不是非愛馬仕不可　背2,100元帆布包遊法 不是誰都可以！交朋友超挑惕的三大星座　TOP 1深交的絕對是換帖兄弟 吵架界戰鬥機的三大星座！TOP 1說話一針見血還能冷靜分析　當然難罵贏他們

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面