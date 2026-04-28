Bosch全新6系列黑鋼色洗碗機　「蒸汽預洗」油膩碗盤也不怕

▲Bosch推全新6系列黑鋼色沸石洗碗機。（圖／品牌提供）

記者蔡惠如／綜合報導

在台灣洗碗機市場高知名度的 Bosch，近期在台推出全新 6 系列黑鋼色獨立式沸石洗碗機，跳脫傳統家電的淺色框架，改以髮絲紋質感的沉穩黑鋼外型亮相，並首度導入「蒸汽預洗」功能，強調油膩碗盤髒污也能一掃而空，適逢母親節推出指定商品 76 折起促銷，購機最高還能享 3 萬元旅遊金回饋。

因為中式菜餚常見的用油，Bosch 全新 6 系列新增的蒸汽預洗功能，透過高溫蒸汽分子預先軟化油汙，再由 75 度 C 高溫水柱配合 360 度水龍捲洗淨技術，達成零死角的強力沖刷，搭配自家沸石乾燥科技，利用天然礦物吸濕放熱，產生 80 度 C 熱流循環，沒有耗材問題更加節能環保。

6 系列黑鋼色新機具備 14 人份容量 ，機體寬度為 60 公分，噪音值僅有 42 dB ，即便在開放式廚房運作，也不影響客廳談話，比起傳統手洗可省下 90% 的用水量，外觀則以細膩的黑鋼色呈現，更有摩登的感覺，售價 78,000 元。

品牌表示，即起至 5／31期間，於百貨直營專櫃消費達指定台數或金額，即可獲得相對應之超值禮遇：購買三台或滿 20 萬元，即贈遠百或新光三越禮券或饗賓餐飲禮券五千元；購買四台則贈市價 16,880 元的德國雙人 Zwilling Now S 6 件式刀座組及20 cm 雙耳湯鍋；購買六台則贈旅遊金 3 萬元。此外購買 8 系列與 6 系列獨立式洗碗機等特定商品可享 8 折起優惠，購機再贈 7-11 商品卡或價值 6,300 元的真空保鮮盒 5 件組。

▲BALMUDA The Range S微波爐。（圖／品牌提供）

極獲美感認同的家電品牌 BALMUDA，近期在台推出 The Range S 微波爐，延續品牌「減法美學」，在體積上針對台灣居家空間優化，並加入標誌性的吉他演奏提示音，讓加熱飯菜這件日常小事也變得有儀式感，從 4／27 至 5／18 還祭出預購優惠，不到萬元就能入手，想加碼廚房顏值的使用者動作要快。

BALMUDA The Range S 微波爐外觀採俐落的直線條設計，把手與旋鈕結合金屬質感，不顯壓迫的機身比例，能靈活擺放在櫥櫃或冰箱上方，捨棄了繁雜的數位面板，僅用一只單一旋鈕操作，並以清爽的吉他與鼓聲取代傳統冰冷的電子音，操作過程簡單直覺，充滿療癒。

微波爐提供 5 個核心模式，包括能自動感測份量復熱家常菜的「自動模式」，還能微調溫度；「飲品模式」則能將咖啡或牛奶控制在最適口的 60 度 C 至 65 度 C；還有專屬「冷凍米飯」的加熱模式，其專屬加熱曲線能鎖住米芯水分，避免微波後邊緣乾硬，呈現剛煮好的口感。還具備 100W 至 900W 功率切換的「手動模式」，以及支援半解凍選項、避免肉質變老的「解凍模式」 。

BALMUDA The Range S 微波爐，提供經典黑與簡約白兩款選擇，售價 13,990 元，預購期間（4／27 至 5／18 ）可享限定優惠價 9,990 元。