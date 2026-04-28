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阿Sa閃耀逾300萬鑽戒宣布再婚　與老公戴不同款婚戒秀個性美

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▲▼ 阿Sa 。（圖／翻攝IG）

▲阿Sa（右）宣布與健身教練林俊賢結婚，兩人一起曬婚戒。（圖／翻攝choisaaaa IG）

記者陳雅韻／台北報導

43歲港星蔡卓妍（阿Sa）今（28日）無預警於社交平台宣布喜訊，與小10歲健身教練林俊賢（Elvis）結婚，兩人一起曬婚戒，並寫下：「恭喜我嫁你，恭喜你娶我，以後請多多指教，多謝大家的祝福。」王心凌、容祖兒、鄭秀文等一票星友第一時間都向她道賀，祝福她幸福快樂。

▲▼ 阿Sa 。（圖／翻攝IG）

▲阿Sa戴約3克拉的百萬鑽戒與婚戒，老公林俊賢戴Boucheron 184,000元Quatre Black婚戒。（圖／翻攝choisaaaa IG）

阿Sa分享穿著白紗與老公林俊賢齊曬婚戒的甜蜜照片，她的中指戴上約3克拉300萬元起跳的求婚鑽戒，無名指則戴上與老公不同款的婚戒，而新郎所選的婚戒款式為法國珠寶品牌Boucheron定價184,000元Quatre Black戒指，夫妻倆各戴心儀樣式的婚戒而非設計相似的對戒，頗有個性。

從婚戒的選擇反映出阿Sa勇敢做自己的個性，她曾和港星鄭中基有過一段4年的婚姻，2010年離婚後與男星陳偉霆相戀5年後分手，2017年與「百億麻將館太子爺」石恆聰交往6年，曾同居並論及婚嫁，於2023年和平分手。2025年起與她健身教練林俊賢交往，今年初大方承認戀情，顯然對這段感情相當堅定，果然修成正果，讓她願意再次披上嫁紗，邁向人生新旅程。
 

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關鍵字：

阿Sa, Boucheron

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