不看人臉色、拒絕無效加班　Z世代「5個職場新規則」你中了幾個？





▲以下 5 個工作新態度，也正是 Z 世代最鮮明的職場特徵。（圖／取自免費圖庫Pexels）

記者鮑璿安／綜合報導

過去職場裡常見的「多做一點沒關係」、「先忍一下就好」，對 Z 世代來說，已經不再是理所當然的生存守則。更明顯的是，他們對工作這件事有一套全新的理解，比起一味服從，他們更在意邊界感、效率、情緒健康，以及這份工作到底能不能和自己的生活和平共處。以下 5 個工作新態度，也正是 Z 世代最鮮明的職場特徵。

1. 不再習慣看人臉色，關係對等比討好更重要

對 Z 世代來說，主管是合作關係，不是絕對權威。他們不見得會刻意挑戰制度，但也不太願意為了維持表面和氣，一直壓抑自己的想法。遇到不合理的要求、模糊的分工，或情緒化的溝通方式，他們更傾向直接提出來，而不是默默吞下去。這並不代表難搞，而是比起討好，他們更相信健康的職場關係應該建立在清楚與尊重之上。

2. 敢於說不，把界線感當成基本配備

「我做不到」、「這不在我的工作範圍內」、「我需要再確認時程」，這些話對不少 Z 世代來說，已經不是失禮，而是基本職場能力。他們更清楚知道，無止盡地答應不代表敬業，很多時候只是讓自己更快耗損。與其當一個永遠好配合的人，他們更想成為一個知道自己極限、也懂得保護工作品質的人。

3. 拒絕無效加班



Z 世代普遍不太買單「坐得晚就是有在拚」這套邏輯。在他們眼中，真正重要的是事情有沒有做好，而不是待在辦公室多久。他們更能接受高效率完成工作後準時下班，也不覺得把私人時間讓給公司是一種值得歌頌的犧牲，這種態度有時會被上一代解讀為不夠拚，但反過來看，也是在提醒職場重新檢視：那些長工時，到底是真的必要，還只是習慣。

4. 工作不是人生全部

對很多 Z 世代來說，工作固然重要，但它不是人生唯一的核心。他們願意認真上班，也願意投入專業，但前提是這份工作不能徹底吞掉自己的生活。比起只談升遷與績效，他們更在意休假自由、心理狀態、工作彈性，還有下班後是否還有力氣過自己的日子，這種想法看似現實，某種程度上也讓「工作與生活平衡」不再只是口號。

5. 不想為沒有認同的事硬撐

Z 世代選工作時，越來越重視「這份工作有沒有意義」，這個意義不一定是偉大使命，而是至少他能理解自己為什麼做、做這件事的價值在哪裡。如果企業文化混亂、管理方式老派，或工作內容長期讓人感到空轉，他們的離開速度通常也會比前幾代更快。不是抗壓性差，而是他們比起忍耐，更傾向把時間留給真正值得投入的地方。