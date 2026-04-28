新光三越7月入主經營台北車站商場　微風表示：依法提出異議

▲台北車站商場評選過程爆瑕疵爭議，台鐵公告由新光三越獲得經營權，微風正式提出異議。（圖／資料照）

記者蔡惠如／綜合報導

台北車站商場上周被爆由新光三越取得經營權，台鐵今（4／28）正式公告證實，新光三越為最優得標人。現任經營者微風排名第二、差一分飲恨，對此微風表示，針對台鐵公告之「台北車站大樓營運移轉案」甄審結果，因審查程序有瑕疵，已依法提出正式異議。

微風 20 年前經手台北車站商場積極改造，業績表現蒸蒸日上，近期台鐵重新招標，吸引許多通路也來競投，包括新光三越、統一等通路巨頭，還有欲在台大顯身手的 JR 東日本，而上周四被媒體先爆出，由新光三越拿下經營權，台鐵表示將查誰洩密，到今早正式公告新光三越為最優得標人，微風對此也正式提出抗議。

▲台北車站商場日前公告招商。（圖／記者周湘芸攝）

微風表示，「本案評選過程中，已出現多項程序相關疑義，包括評選結果於正式公告前即在市場間流通，是否影響資訊一致性與程序公正性；另就評審委員之資格適格性及利益迴避程序是否確實依規範執行，相關事實亦有待主管機關進一步說明；此外，本案屬交通場站重大公共建設，唯一具工務專業背景之評審委員，竟未出席此一攸關重大公共建設之甄審會議，相關評審出席狀況及其對最終評分之影響，亦應一併對外清楚交代。

臺北車站為國家重要交通場站，其營運涉及公共利益、旅運品質及國門形象。此類案件之評選程序，應具備高度透明性與可受檢驗性。本案在異議程序尚未釐清之情況下即完成公告，相關程序是否影響救濟機制之實質效果，亦有必要進一步說明。

微風一向尊重評選制度，惟對於涉及程序正當性之具體疑義，已依法提出異議並啟動後續程序。呼籲相關單位就評選過程、評分形成及相關程序等外界關注事項妥善處理，審慎辦理本案相關事務，以確保本公司合法權益、公共利益與制度公信力。」

據了解，昨（4／27）微風方已提供特定評審委員與泛新光系統之關聯，表示評審過程應利益迴避，但台鐵未進行任何措施跟回應。

微風目前旗下有微風廣場、微風南京、微風台北車站、微風信義、微風南山、微風松高，以及台大醫院商場、三總商店街及中央研究院、基隆微風東岸共 10 個商場，其微風廣場本館因 SOGO 大巨蛋即將開幕，來客數受到考驗，加上日人流最大的據點之一的台北車站又被新光三越拿下，未來佈局也備受關注。