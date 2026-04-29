fb ig video search mobile ETtoday

泰勒絲穩坐世上最富女歌手寶座　拎30萬Dior包秀春日時尚

>

▲▼泰勒絲 。（圖／CFP）

▲泰勒絲現身紐約餐廳與親友聚餐，身穿STAUD藍色洋裝搭配黃色Dior包十分俏麗。（圖／CFP）

記者陳雅韻／台北報導

美國流行樂天后泰勒絲（Taylor Swift）昨（27日）在紐約與親友聚餐時，被媒體拍個正著，她完美示範春季時尚，身穿復古風格的STAUD藍色條紋中長裙洋裝，拎著Dior要價305,000元的黃色毛莨花蜜蜂裝飾小羊皮LADY DIOR迷你包，相當俏麗，不變的是她標誌性的一抹紅唇，讓人一眼就認出她。

▲▼泰勒絲 。（圖／CFP）

▲泰勒絲拎Dior黃色毛莨花蜜蜂裝飾小羊皮LADY DIOR迷你包，305,000元。（圖／Dior提供）

根據美國財經雜誌《Forbes》近期公布的年度全球名人億萬富豪排行榜，泰勒絲憑藉著世界巡迴演唱會《The Eras Tour》的超強吸金力，身家已高達20億美元（逾630億元台幣），成為全球最富有女歌手。她不時買精品寵愛自己，她最新曝光的LADY DIOR迷你包洋溢春天氣息，包上有小蜜蜂停駐在綴滿小羊皮製的黃色立體花卉上，可愛極了。

▲▼泰勒絲 。（圖／CFP）

▲泰勒絲佩戴Dana Rebecca約120,000元圈式鑽石耳環與超過780萬元的蛋白石Darlene de Sedle手鍊與戒指。（圖／CFP）

泰勒絲同時搭配鍾愛的珠寶上街，當天她佩戴Dana Rebecca鑲嵌欖尖型鑽石耳環，以及估價超過780萬元的Darlene de Sedle蛋白石戒指與手鍊，當然還有未婚夫崔維斯凱爾西（Travis Kelce）送上的訂婚鑽戒，讓她時時都閃耀著幸福光芒。
 

►亞洲首富千金招待蕾哈娜豪宅做客　連換頂級華服氣勢不輸天后

►凱特王妃神複製黛妃造型　浪漫捲髮甜美吸睛

關鍵字：

泰勒絲, Dior

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

許光漢BOUCHERON耳環當胸針用

許光漢BOUCHERON耳環當胸針用

PRADA夏日草編托特包超欠買

PRADA夏日草編托特包超欠買

凱莉珍娜奢華愛馬仕牆曝光

凱莉珍娜奢華愛馬仕牆曝光

車用擴香5選！找到你最愛的氣息

車用擴香5選！找到你最愛的氣息

投資金條掌握3原則防踩雷

投資金條掌握3原則防踩雷

單手就能戴G-SHOCK　運動更方便

單手就能戴G-SHOCK　運動更方便

宋慧喬疊戴百萬元CHAUMET鑽戒遊法國

宋慧喬疊戴百萬元CHAUMET鑽戒遊法國

30歲後該懂的5件事：人生沒有標準進度

30歲後該懂的5件事：人生沒有標準進度

旅行打包必學「333時髦穿搭法」

旅行打包必學「333時髦穿搭法」

上掀式行李箱爆紅竟和去日本玩有關

上掀式行李箱爆紅竟和去日本玩有關

ET Fashion

推薦閱讀

凱特王妃神複製黛妃造型　浪漫捲髮甜美吸睛

凱特王妃神複製黛妃造型　浪漫捲髮甜美吸睛

防堵「錸金」以假亂真　真金不怕火煉、必備專業儀器

防堵「錸金」以假亂真　真金不怕火煉、必備專業儀器

路易王子跳水慶8歲生日　打板球、挖沙享受度假時光

路易王子跳水慶8歲生日　打板球、挖沙享受度假時光

Jisoo暫拋哥哥醜聞紛擾　變身笑咪咪粉紅公主現身坎城 楊謹華戴珍珠配潮服　最愛衝突美感 大馬千金拎最實用柏金包　與香港名媛撞姐妹包 凱莉珍娜5000萬起的愛馬仕牆曝光　夢幻「天花板」包她都有 優雅餐桌少不了喬治傑生　橡木置物缽質感取勝 宋慧喬遊法國露一手貴氣　疊搭3款鑽戒華麗吸睛 凱特王妃緬懷女王伊莉莎白二世　戴傳承珍珠紀念其百歲冥誕

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面