泰勒絲穩坐世上最富女歌手寶座　拎30萬Dior包秀春日時尚

▲泰勒絲現身紐約餐廳與親友聚餐，身穿STAUD藍色洋裝搭配黃色Dior包十分俏麗。（圖／CFP）

記者陳雅韻／台北報導

美國流行樂天后泰勒絲（Taylor Swift）昨（27日）在紐約與親友聚餐時，被媒體拍個正著，她完美示範春季時尚，身穿復古風格的STAUD藍色條紋中長裙洋裝，拎著Dior要價305,000元的黃色毛莨花蜜蜂裝飾小羊皮LADY DIOR迷你包，相當俏麗，不變的是她標誌性的一抹紅唇，讓人一眼就認出她。





▲泰勒絲拎Dior黃色毛莨花蜜蜂裝飾小羊皮LADY DIOR迷你包，305,000元。（圖／Dior提供）

根據美國財經雜誌《Forbes》近期公布的年度全球名人億萬富豪排行榜，泰勒絲憑藉著世界巡迴演唱會《The Eras Tour》的超強吸金力，身家已高達20億美元（逾630億元台幣），成為全球最富有女歌手。她不時買精品寵愛自己，她最新曝光的LADY DIOR迷你包洋溢春天氣息，包上有小蜜蜂停駐在綴滿小羊皮製的黃色立體花卉上，可愛極了。





▲泰勒絲佩戴Dana Rebecca約120,000元圈式鑽石耳環與超過780萬元的蛋白石Darlene de Sedle手鍊與戒指。（圖／CFP）



泰勒絲同時搭配鍾愛的珠寶上街，當天她佩戴Dana Rebecca鑲嵌欖尖型鑽石耳環，以及估價超過780萬元的Darlene de Sedle蛋白石戒指與手鍊，當然還有未婚夫崔維斯凱爾西（Travis Kelce）送上的訂婚鑽戒，讓她時時都閃耀著幸福光芒。

