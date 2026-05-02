《21世紀大君夫人》開播四集IU連換10+顆精品包　行頭一個比一個還狂

文／美人圈

由IU（李知恩）與邊佑錫強強聯手的年度大作《21世紀大君夫人》一播就話題滿滿，尤其是近期劇中經典「隔牆吻」在韓國甚至創下12.7%高收視，足以見證兩位主角魅力有多強！其中飾演聰明驕傲的財閥千金「成熙周」一角的IU更是憑藉超狂衣品備受討論，短短四集就連換超過10+顆精品包，包包行頭一個比一個還狂，從LV、Dior到Delvaux通通不放過，完全是帶貨王。本篇也搶先整理IU劇中同款話題精品包，先鎖定不會錯！

▲《21世紀大君夫人》一播就話題滿滿。（圖／IG@dlwlrma、@mbcdrama_now）

《21世紀大君夫人》IU同款精品包：Delvaux Tempête MM

Delvaux Tempête MM作為品牌經典熱賣款，低調卻極具存在感的設計，完美呼應IU劇中財閥級女性企業家的形象設定！包款以俐落的建築感線條搭配標誌性金屬扣件，展現出幹練又優雅的氣場，大容量設計也兼顧實用性，不論是商務場合或日常穿搭都能輕鬆駕馭。

▲Delvaux Tempête MM。（圖／截圖自《21世紀大君夫人》、Delvaux）

《21世紀大君夫人》IU同款精品包：Delvaux Brillant MM Surpiqué

Delvaux Brillant MM是韓劇財閥常見的經典包款，成熙周上身的Brillant MM Surpiqué以細膩縫線工藝與溫潤皮質打造層次感，在經典輪廓中展現內斂從容的優雅氣場。

▲Delvaux Brillant MM Surpiqué。（圖／IG@dlwlrma、Delvaux）

《21世紀大君夫人》IU同款精品包：Dior Lady Dior My ABCDior 小型包款

成熙周被高中生在停車場砸雞蛋的經典場面中，手上拎的正是Dior Lady Dior My ABCDior小型包款！這款以品牌標誌性的Cannage藤格紋縫線打造，搭配俐落立體包型與金屬D.I.O.R吊飾，展現優雅又經典的高級感；My ABCDior更可自由搭配個性化肩背帶，兼具實用與時尚度，即使在混亂場面中依舊維持財閥千金的從容氣場。

▲Dior Lady Dior My ABCDior 小型包款。（圖／IG@dlwlrma、Dior）

《21世紀大君夫人》IU同款精品包：Dior Lady D-Joy

《21世紀大君夫人》中IU多次以Dior包款優雅亮相，其中手上拎的Dior Lady D-Joy吸睛度滿分！作為Lady Dior系列的延伸款，Lady D-Joy以修長橫式輪廓重新演繹經典Cannage藤格紋縫線，搭配標誌性D.I.O.R吊飾，整體更顯俐落現代感。簡約卻不失高級氣場的設計，難怪會深得成熙周青睞！

▲Dior Lady D-Joy （圖／IG@dlwlrma、Dior）

《21世紀大君夫人》IU同款精品包：PRADA Galleria 皮革手袋

《21世紀大君夫人》中IU手拎的PRADA Galleria皮革手袋也是財閥千金造型中的經典代表！以品牌標誌性的Saffiano皮革打造，硬挺俐落的梯形輪廓搭配經典三角Logo，展現幹練又優雅的都會氣場。清新亮眼的黃色款更為整體造型增添活力感，完美詮釋成熙周自信又從容的千金形象。

▲PRADA Galleria 皮革手袋。（圖／IG@dlwlrma、PRADA）

《21世紀大君夫人》IU同款精品包：CELINE BONNIE 背包

成熙周與理安大軍前往棒球場約會時，就揹上超可愛的CELINE BONNIE背包，瞬間展現滿滿青春少女氣息！小巧俐落的包型搭配簡約設計，不只實用又輕盈，也為整體造型增添幾分俏皮感，完美呈現她甜美又輕鬆的一面。

▲CELINE BONNIE 背包。（圖／IG@dlwlrma、CELINE）

《21世紀大君夫人》IU同款精品包：Louis Vuitton Capucines BB

成熙周出席榮譽之花頒獎典禮時，以粉色禮服搭配同色系 Louis Vuitton Capucines Mini優雅登場。細膩皮革搭配標誌性LV字母與俐落輪廓，展現溫柔又不失氣場的千金魅力。

▲Louis Vuitton Capucines BB。（圖／IG@mbcdrama_now、Louis Vuitton）

《21世紀大君夫人》IU同款精品包：Longchamp Le Pliage Green 後背包

翻牆見理安大君，包包當然也要夠輕巧才行！成熙周背的正是Longchamp Le Pliage Green後背包，輕盈尼龍搭配經典摺疊設計，不只實用好裝，也讓整體造型多了幾分青春休閒感。

▲Longchamp Le Pliage Green 後背包。（圖／IG@mbcdrama_now、Longchamp）

《21世紀大君夫人》IU同款精品包：GUCCI Jackie 1961系列中號手袋

以經典優雅著稱的GUCCI Jackie 1961中號手袋，在成熙周的多套造型中悄悄成為亮點。標誌性半月輪廓與活塞式扣環展現品牌經典語彙，搭配柔和霧藍配色，既優雅又帶點復古氣息，輕鬆打造財閥千金的精緻日常。

▲GUCCI Jackie 1961系列中號手袋。（圖／截圖自《21世紀大君夫人》、GUCCI）

《21世紀大君夫人》IU同款精品包：JIMMY CHOO Zandra 象牙白色緞面手提包

成熙周在第一集生日宴上，以紅色套裝搭配JIMMY CHOO Zandra象牙白緞面手提包優雅亮相。細膩緞面與俐落包型相互襯托，搭配Diamond五金飾件和珍珠裝飾更顯高雅，一出場就展現滿滿財閥千金氣勢，回頭率超標。

▲JIMMY CHOO Zandra 象牙白色緞面手提包（圖／IG@dlwlrma、JIMMY CHOO）

《21世紀大君夫人》IU同款精品包：Roger Vivier Cabas Jewel Efflorescence 迷你天鵝絨手提包

《21世紀大君夫人》中IU第一集上身的Roger Vivier Cabas Jewel Efflorescence迷你天鵝絨手提包太華麗！以細膩天鵝絨材質搭配閃耀珠寶花卉裝飾，整體散發濃厚的貴族氣息，小巧精緻的包型更像一件藝術品，拎在手上想不注意到都難。

▲Roger Vivier Cabas Jewel Efflorescence 迷你天鵝絨手提包。（圖／截圖自《21世紀大君夫人》、Roger Vivier）

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