CASIO日本傳統紋飾錶獻祝福　1,900元親民價上手

▲CASIO融入日本傳統設計元素推出A159WEVJ系列腕錶，各1,900元。（圖／Casio提供）

記者陳雅韻／台北報導

CASIO旗下Vintage系列持續引領復古潮流，近日以1989年問世極具代表性的方形錶殼A159W為藍本，融入日本傳統視覺元素青海波紋圖案，打造全新的 A159WEVJ系列腕錶展現日式美學，錶殼維持8.2毫米的輕薄外型，錶背特別刻有英文與片假名的雙語標誌，共推出銀色與靛藍色兩款配色，1,900元便能入手。





▲CASIO外盒設計也呼應A159WEVJ系列腕錶青海波紋圖案。

全新A159WEVJ系列由日本Yamagata Casio工廠製造，亮點在於面盤上裝飾由層疊同心圓構成的青海波紋，此日本傳統圖騰象徵著連綿不絕的海浪，寓意長久的平安與幸福。工藝方面，錶盤結合了真空蒸鍍與精密印刷技術，呈現出細膩且帶有微妙光澤的質感，隨光線變幻與數位顯示面板相互映襯，提升了視覺層次。新錶延續了CASIO一貫的實用原則，具備生活防水、自動日曆、鬧鈴以及碼錶等日常所需功能。





▲Swatch SCUBAQUA系列新款湖水綠MEDUSEA腕錶，4,850元。（圖／Swatch提供，以下同）

Swatch則持續展現青春活潑的設計風格，為Swatch SCUBAQUA系列新增湖水綠、午夜藍、電光紫紅與陽光橘等4款腕錶，整體設計以水母世界為靈感，錶殼以Bioceramic生物陶瓷和生物源材質搭配製成，彩色透明面盤與44毫米錶殼搭配夜光細節，確保任何環境都能掌握時間資訊，防水達100米，是一款結合創新材質、玩味精神的潛水錶。





▲Swatch SCUBAQUA系列橘色PACIFIC SEA NETTLE 腕錶，4,850元。