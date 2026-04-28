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夢幻外型太可愛！Dior 護手霜、身體乳霜換上粉色千鳥格包裝

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▲▼DIOR護手霜 。（圖／記者曾怡嘉攝）

記者曾怡嘉／綜合報導

2026春季香氛保養新品陸續亮相，從護手霜、身體霜到髮用香氛，讓香氣不只停留在噴香水那一刻。Dior與Maison Francis Kurkdjian皆以經典香氛為延伸，打造更貼近日常的保養選擇。

▲▼DIOR護手霜。（圖／品牌提供）

▲MISS DIOR 花漾迪奧護手霜，50ml，2,050元。

MISS DIOR全新推出《MISS DIOR花漾迪奧護手霜》，以格拉斯玫瑰花水為成分核心，能為肌膚帶來保濕滋養感受，質地輕盈舒適，塗抹後柔嫩清爽、不黏膩。外型也延續MISS DIOR柔美風格，淡粉色包裝搭配「千鳥格紋」與「CHRISTIAN DIOR飾帶」，讓護手霜不只是保養品，也像一件隨身香氛小物。

▲▼DIOR護手霜。（圖／品牌提供）

▲MISS DIOR 花漾迪奧保濕身體霜，150ml，3,850元。

和護手霜同步登場的《MISS DIOR花漾迪奧保濕身體霜》，同樣注入格拉斯玫瑰花水，並結合全新「舒芙蕾輕盈質地」綿密細緻，延展性佳，能輕柔包覆肌膚並帶來豐潤滋養感。

▲▼DIOR護手霜。（圖／品牌提供）

▲Maison Francis Kurkdjian 水晶之燄香氛護手霜，70ml，3,000元。

Maison Francis Kurkdjian經典熱銷香氣Baccarat Rouge 540水晶之燄，繼淡香精、香精與身體周邊後，在今年春季加入全新《水晶之燄香氛護手霜》。配方添加乳木果油與摩洛哥堅果油，可幫助肌膚柔嫩細緻，質地舒適柔滑，能迅速被肌膚吸收。
 

▲▼DIOR護手霜。（圖／品牌提供）

▲Maison Francis Kurkdjian 水晶之燄髮用香氛，70ml，3,800元。

原先的順髮噴霧也在2026年更名為「髮用香氛」，更貼近其作為延續香氛儀式的髮香產品定位。《水晶之燄髮用香氛》以蓖麻油為基底，添加丁香花萃取，能使髮絲柔軟順滑並散發清新香氣。更名同時也換上全新包裝，瓶身與瓶蓋改為霧面磨砂質感，給人不一樣的感受。

關鍵字：

香氛保養, MISSDIOR, MaisonFrancis, 護手霜, 春季新品

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