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是磨合還是不適合？三大細節判定感情還有沒有救

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記者李薇／台北報導　圖／sbsdrama.official IG

在感情裡，很多人都曾卡在一個模糊地帶，這段關係是需要時間磨合，還是其實早已不適合？關鍵往往不在於「有沒有問題」，而在於問題出現時彼此的態度與變化，如果只是價值觀或習慣不同，多半能透過調整改善，但若涉及核心尊重與情緒消耗，則可能已經超出磨合範圍，以下3個判斷重點，幫助你釐清關係狀態。

▲。（圖／IG）

1.衝突後是更理解彼此還是反覆受傷

健康的磨合，通常會在爭執後讓彼此更了解對方的需求與界線，即使當下不舒服，但關係會逐漸往更穩定的方向前進，相反地，如果每次爭吵都在重複同樣的問題，甚至越來越傷人、越來越無力，那代表這段關係正在消耗，而不是修復。

2.願不願意為對方調整，而不是單方面忍耐

磨合的前提是雙方都有調整的意願，可能是溝通方式、生活習慣或情緒表達，彼此都在靠近對方，但如果只有一方不斷讓步、壓抑自己，另一方卻認為理所當然，長期下來容易失去自我，這樣的關係更接近不適合，而不是需要時間。

3.相處後是感到安心，還是長期焦慮

一段適合的關係，即使偶有摩擦，大多時候仍會讓人感到被理解與放鬆，而不是時刻擔心對方的反應、害怕說錯話或做錯事，如果相處的主體感受是壓力與不安，甚至開始懷疑自己的價值，那往往已經不是磨合，而是關係本質出現問題。

關鍵字：

戀愛, 感情, 戀情

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