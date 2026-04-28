總是老得比別人快？高能量「快充保養」迅速充電養成細緻美肌

記者李薇／台北報導、攝影 圖／品牌提供

現代人的壓力跟環境傷害是過去的好幾倍，當然對於肌膚的傷害也是如此，不少人都發現年紀輕輕就開始提前老化，出現細紋、乾燥、暗沉等問題，因此除了每天早晚的呵護，保養更應該是不分時間場域，透過高效能配方隨時隨地幫助肌膚補充能量，近期更是有不少行動快充，可以迅速打造完美狀態。

＃迪奧 精萃再生賦活玫瑰噴霧，25ml X 3、售價10000元

頂級的精萃再生系列圍繞迪奧花園中、富有極致生命力的岡維拉玫瑰，以肌膚微營養的概念透過其胜肽複合物浸潤在玫瑰花精華水之中，高達22種微營養能量，在細緻噴霧釋放的同時賦予肌膚極致抗老效能，噴霧設計不僅可以隨身攜帶，如同肌膚快充行動電源，更是可以帶上飛機隨時保濕滋潤，妝前、妝後使用散發煥活光潤。

＃THE WHOO后 重生秘帖NAD青春極效修護安瓶，30ml、售價3580元



將經典熱銷的重生秘帖再度昇華，全新推出重生秘帖NAD青春極效修護安瓶，一滴就蘊含550億的高濃度NAD Power24，是由LG研究所歷經10多年所打造，協同人蔘、靈芝、山茱萸果、當歸根、天門冬根等核心配方，超強抗老能量更是比精華吸收快速3.6倍，一抹縮時逆齡。

＃黛珂 水晶蜜糖嫩白露，200ml、售價1650元

以肌膚水潤飽滿基礎加上細緻透明感，黛珂研發出全新清透亮采精粹配方，比起之前更能夠深入肌膚底層打造通透明亮感，更是搭配維他命C誘導體、甘草酸二鉀以及美肌糖成分，並且導入晶球微導傳遞技術，讓膚質能從裡到外層層實現透亮質感，而且敏感肌也能輕鬆使用不刺激。