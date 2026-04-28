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《穿著Prada的惡魔2》時尚全面升級　艾蜜莉造型「玩得最瘋」

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安海瑟薇在片中穿著Armani Privé高級訂製服。（20世紀影業提供）

▲安海瑟薇在片中穿著Armani Privé高級訂製服。（20世紀影業提供）

圖文／鏡週刊

20年前安海瑟薇（Anne Hathaway）在《穿著Prada的惡魔》（The Devil Wears Prada）還是個職場菜鳥、更是時尚的門外漢，一件天藍色的毛衣讓她被罵到狗血淋頭；20年後回歸演出小安，已經是資深的採訪記者，當然時尚也全面升級。

為了《穿著Prada的惡魔2》，安海瑟薇花了很長時間和劇組討論小安的穿衣風格演變。畢竟觀眾都很難忘記，在《穿著Prada的惡魔》裡，她在《Runway》雜誌藝術總監奈吉的指導下，歷經了一次徹底的服裝改造，「電影的最大樂趣在於奈吉的出現，他把小安帶進一個神奇的衣櫥，然後她就變成重生的時尚達人！」安海瑟薇同時打趣表示，但也別太深究她的薪水怎麼能買到那麼多香奈兒。而《穿著Prada的惡魔2》裡，小安也成了高階主管，因為薪水更高，事業更成功，「小安的衣櫥裡自然都是昂貴且由她親自挑選的服裝。」

《穿著Prada的惡魔2》時尚全面升級　安海瑟薇20年後更有自信

▲安海瑟薇（左）與Donatella Versace（右）一起亮相《穿著Prada的惡魔2》倫敦時尚活動。記得在第一集當中，米蘭達被暴風雨困在邁阿密時，曾打電話要小安去聯絡唐娜，動用她的私人飛機來載她。（20世紀影業提供）

電影之所以能成為文化經典，靠的不僅是讓人目不暇給的時尚精品，還有更多的是人的連結，安海瑟薇指出：「梅莉史翠普（ Meyrl Streep）、史丹利圖奇（Stanley Tucci）和艾蜜莉布朗（Emily Blunt），這些優秀的演員之間有著極佳的化學反應，每個人都投入了許多心力，造就了一段長達20年的情感連結，並存在於創作者與觀眾之間。」安海瑟薇說，能再次與這些人相聚真的很感動，「我能帶著20年的成長與感激回來，這種感覺太棒了，我也很開心大家再聚在一起並創造新的回憶。」

在紐約拍攝期間，還引來大量的媒體跟拍。當劇組前往米蘭拍攝服裝週時，安海瑟薇還注意到模特兒個個骨瘦如柴，她正視了這個嚴肅的問題，畢竟許多國家已經嚴格禁止使用「病態瘦」的模特兒，於是她親自和劇組溝通，讓他們確保不會在電影中出現太瘦的模特兒，這也為電影帶來關鍵性的改變。她也強調，並不是把那些身材標準的模特兒開除，而是請製片尋找更多不同身材的模特兒加入，「所以沒有人因此失業。」

《穿著Prada的惡魔2》不僅在紐約和米蘭兩大時尚之都取景拍攝，還請來《慾望城市》服裝造型師莫莉羅傑斯（Molly Rogers）擔任造型總監，她延續了前集的時尚精神，同時創造不被潮流淘汰的經典造型，為每個角色塑造更多變的時尚生命。

《穿著Prada的惡魔2》時尚全面升級　安海瑟薇20年後更有自信

▲艾蜜莉布朗的襯衫是Dior，再穿上Jean Paul Gaultier的吊帶褲。（20世紀影業提供）

她以安妮霍爾和凱薩琳赫本為靈感，讓安海瑟薇穿上女性化的男裝風，用Armani Privé高級訂製服、Loewe條紋褲及Dolce & Gabbana西裝、Coach包、Jean Paul Gaultier古董套裝等精品包裝，讓小安成為具時尚敏感度的記者。而梅莉史翠普的米蘭達角色，則向時尚大師Karl Lagerfeld致敬，以Karl Lagerfeld的套裝，營造出極簡又權威的風格。至於原是小助理，如今成為精品主管的艾蜜莉布朗，則是造型團隊「玩得最瘋」的角色，在她身上可以見到Dior、Jean Paul Gaultier和Rick Owens各種服飾，展現了艾蜜莉大膽前衛的風格。

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關鍵字：

鏡週刊, 穿著Prada的惡魔2, 安海瑟薇

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