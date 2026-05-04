低飽和「杏粉色」腮紅推薦！不挑膚色自帶高級感　春夏好氣色必收

文／美人圈

低飽和杏粉色腮紅推薦！介於溫柔裸色與氣色粉之間，自帶高級感與自然濾鏡效果。不挑膚色的特性，無論是黃肌或冷白肌都能輕鬆駕馭，營造出彷彿天生好氣色的微醺紅潤。相比高彩度腮紅更日常百搭，也特別適合通勤、約會或偽素顏妝容。本文精選多款話題低飽和杏粉色腮紅，帶你一次找到最適合自己的命定色！

低飽和杏粉色腮紅推薦：YSL 恆久完美透膚煙染腮紅 #06 玫瑰煙靄

YSL的皮革腮紅把一般粉狀腮紅常見的「卡粉、顯毛孔」問題通通解決，靠的就是品牌主打的乳霜粉體轉換科技。上臉時先有霜狀的柔滑與保濕感，推開後又會化成輕盈細緻的粉質，妝感乾淨、貼膚、不會顯紋路，層層疊加也不怕厚重。其中#06 靈感來自巴黎聖敘爾皮斯教堂，玫瑰色調帶點霧光氛圍，刷上後氣色立刻提升，日常或精緻妝都能完美駕馭。

▲YSL 恆久完美透膚煙染腮紅，NT$2,250。（圖／IG @blogger_nanal）

低飽和杏粉色腮紅推薦：倩碧 小花腮紅 #05 Nude Pop 奶油粉

倩碧的小花腮紅大家一定都不陌生！粉質細到像直接融在皮膚裡，帶著微微柔亮光澤，不只不顯毛孔、不卡粉，還靠著品牌的專利慢火烘焙技術，把液態轉為更服貼的粉體，讓顏色更持久，一整天都能保持乾淨漂亮。其中#05 奶油粉更是溫柔、清透，又能隨心加深亮度，輕輕刷上就像曬過太陽後自然泛紅的好氣色，怎麼上都好看。

▲倩碧 小花腮紅，NT$1,200。（圖／IG @cliniquetw）

低飽和杏粉色腮紅推薦：BBIA 柔嫩腮紅絲絨腮紅膏 #05

BBIA的腮紅膏質地濕潤但不黏膩，延展性非常好，新手也能輕鬆推勻不結塊。上臉後呈現絲絨般的貼膚妝效，不會浮在表面，像是肌膚本身透出的自然紅潤。#05的奶杏色柔和百搭，清透卻能有效提亮氣色，隨著堆疊能加深飽和度，但再多層也不厚重，依然維持乾淨服貼。

▲BBIA 柔嫩腮紅絲絨腮紅膏 3.5g，NT$299。（圖／IG @bbia.official）

低飽和杏粉色腮紅推薦：VDL 微醺特調腮紅 #01 蜜桃氣泡酒

VDL的微醺特調腮紅，整體色調偏低彩度，帶點微微暈染開的紅潤感，上臉呈現自然不刻意的好氣色，特別適合打造當下最流行的減齡微醺妝。而#01 蜜桃氣泡酒則是偏嫩的baby粉色調，刷上後帶出一種柔軟又清新的少女氛圍。粉質細緻輕盈，不易結塊或顯毛孔，無論使用刷具或粉撲都能均勻上色，並具備不錯的持妝表現，日常通勤或約會妝容都能輕鬆駕馭。

▲VDL 微醺特調腮紅，NT$650。（圖／VDL）

低飽和杏粉色腮紅推薦：Solone 甜甜嫩頰腮紅液 #05 奶杏粉

Solone的甜甜嫩頰腮紅液，#05 奶杏粉以溫柔杏調融合自然血色感，呈現出介於裸色與紅暈之間的剛剛好氣色，輕鬆打造帶點甜感的減齡妝容。質地屬於水潤型，上臉清透輕盈、不黏膩，延展性佳且非常好暈染，即使新手也能輕鬆掌握用量，不易失手。輕點拍開後彷彿融入肌膚，自帶柔焦濾鏡效果，讓雙頰透出自然紅潤光澤！

▲Solone 甜甜嫩頰腮紅液，NT$300。（圖／Solone）

低飽和杏粉色腮紅推薦：hince 水嫩透亮液態腮紅 #LC002. Sunlit Peach 夏日暖陽

韓國美妝品牌hince的液態腮紅，主打像是果汁般的字雸色彩與光澤，上臉後妝感輕透自然。#LC002 Sunlit Peach夏日暖陽，以柔和杏桃色為基調，揉合微微暖調光澤，上臉後彷彿從肌底透出自然紅暈，呈現出乾淨又有生命力的好氣色。質地如同輕盈果汁般水潤滑順，延展性極佳，能輕鬆拍開並與底妝完美融合，不易結塊或卡粉，妝效清透到幾乎看不出上妝痕跡！

▲hince 水嫩透亮液態腮紅，NT$535。（圖／hince）

低飽和杏粉色腮紅推薦：3CE 單色腮紅 #MONO PINK

3CE的單色腮紅也一直是許多網友的愛用款。其中#MONO PINK以帶杏調的柔和粉色為主調，刷上後像初夏微風吹過的自然紅暈，清新又不做作，特別適合打造輕透的淡顏妝感。粉質細膩柔滑，上臉延展性高、暈染過程非常順手，即使多次疊加也不易顯髒或結塊，能輕鬆堆疊出自然層次，輕刷就能讓整體氣色瞬間提亮，呈現出乾淨又帶點溫柔氛圍的韓系妝容。

▲3CE 單色腮紅，NT$525。（圖／3CE）

低飽和杏粉色腮紅推薦：heme 舒芙蕾唇頰霜 #02 Cream Rose

heme近期新推出的舒芙蕾唇頰霜，可說是兼具實用與質感的人氣選手！#02 Cream Rose為中性調奶油玫瑰色，揉合淡淡杏粉感，上臉後像是肌膚自然透出的紅暈，低調卻很有氣質。質地則如舒芙蕾般Q彈綿密，輕拍就能均勻暈染開來，呈現柔霧不顯紋的妝效，同時保有自然的輕盈感。

▲heme 舒芙蕾唇頰霜，NT$299。（圖／IG @hemecosmetics）

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