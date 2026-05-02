杜拜巧克力、紅心芭樂　媽媽想吃的都有！盤點全台20多款母親節蛋糕

▲台北晶華酒店推出杜拜巧克力口味侯爵夫人母親節蛋糕，一推出就掀起話題。（台北晶華酒店提供）



圖文／鏡週刊

母親節將至，各大飯店與甜品品牌陸續推出限定蛋糕搶攻商機，不僅口味推陳出新，造型也越做越吸睛。從立體侯爵夫人、雕花畫框、中式旗袍立領到禮物盒設計，各種視覺系蛋糕輪番登場，讓母親節蛋糕從甜品升級為能吃下肚的藝術品，以下整理了全台20多款母親節限定蛋糕，數量有限，看到喜歡的款式要手刀提早下訂。

巧克力系列

台北晶華酒店

台北晶華酒店今年跟上杜拜巧克力風潮，法籍點心主廚羅倫特別設計了升級版的「3D立體Marquise侯爵夫人杜拜巧克力風華」以及「杜拜巧克力絲絨」兩款話題母親節蛋糕。「3D立體Marquise侯爵夫人蛋糕」宛如一件可品嘗的藝術作品，視覺上非常搶眼。展開的裙襬是以開心果海綿蛋糕為基底，結合濃郁的杜拜巧克力內餡以及質地滑順的開心果奶油慕斯，外層則包覆光澤細緻的巧克力淋面並點綴開心果碎與巧克力花卉，外層香滑、內層綿密且帶有酥脆餡心的多重風味，數量有限售完為止。

▲「3D立體Marquise侯爵夫人蛋糕」將蛋糕長、寬17公分、高23公分的立體結構轉化為宛如高訂禮服般的優雅。（2,980元／個）。（台北晶華酒店提供）



另一款「杜拜巧克力絲絨」選用開心果海綿蛋糕為基底，內餡包括杜拜巧克力抹醬以及巧克力巴伐利亞，外層覆上香甜的巧克力淋面，打造巧克力的多重宇宙，整體風味濃郁卻不甜膩，且藏有卡達伊夫的爽脆驚喜，蛋糕頂面部綴有開心果碎增添堅果香氣，加上畫龍點睛的金箔，是母親蛋糕的華麗選擇之一。詳情請參閱官網。

台北君品酒店

▲君品酒店經典款「玫瑰夫人」以中式旗袍立領造型呈現典雅視覺，內層結合覆盆子慕斯與巧克力蛋糕帶出酸甜層次。（2,980元／個）。（台北君品酒店提供）

台北君品酒店由西點主廚精心設計，推出兩款6吋手工蛋糕，經典款「玫瑰夫人」不走西式浪漫風格，以復刻中式旗袍立領造型展現典雅視覺造型，口味上使用覆盆子慕斯結合濃郁巧克力蛋糕，層層堆疊酸甜脆感，全新「馨心相映」草莓馬卡龍蛋糕，以粉紅馬卡龍環繞並點綴皇冠與康乃馨糖花，內餡別出心裁以白豆沙揉合大湖草莓與白蘭姆酒，展現細緻大人味。詳情請參閱官網。

▲君品酒店「馨心相映」以馬卡龍環繞搭配皇冠與康乃馨糖花裝飾，內餡結合白豆沙、大湖草莓與白蘭姆酒，是帶微醺的大人系風味。（1,380元／個）。（台北君品酒店提供）

台北W飯店

若媽媽是巧克力控，可嘗嘗台北W飯店今年推出的「法芙娜瓜納拉70%巧克力栗子蛋糕」，嚴選來自中南美洲的頂級法芙娜瓜納拉70%黑巧克力，包覆栗子蛋糕體，醇厚滑順的質地中略帶微苦，底部則以巧克力酥餅與芭樂脆片鋪墊，增加風味層次。詳情請參閱官網。

▲選用來自中南美洲的頂級法芙娜（Valrhona）瓜納拉70%黑巧克力，包覆栗子蛋糕體，口感醇厚滑順中帶微苦層次。（2,080元／個）。（台北W飯店提供）



高雄日航酒店

高雄日航酒店以永生花束提籃為意象，推出「永生玫瑰」母親節蛋糕，蛋糕外型宛如一方盛滿深紅絨玫瑰的圓形花盒，朵朵玫瑰飾以珍珠與金箔點綴，搭配以巧克力精製而成的典雅蝴蝶結緞帶，以濃郁巧克力蛋糕為基底，堆疊絲滑開心果奶餡與慕斯，中間夾入香氣飽滿的自製焦糖開心果醬。入口先是柔順的慕斯，隨後帶出焦糖與堅果的深層香氣，最後由巧克力溫潤收尾，是一份珍重捧上的心意。詳情請參閱官網。

▲高雄日航酒店的母親節蛋糕「永生玫瑰」外型像是一束捧花，以濃郁巧克力包裹開心果奶餡。（1,980元／個）。（高雄日航酒店提供）

花坊系列

台北文華東方酒店

▲台北文華東方酒店行政西點主廚胡利雲精心設計，以春日芬芳的意境演繹母親節限定蛋糕「絲韻花園」。（台北文華東方酒店提供）



台北文華東方酒店每年推出的母親節蛋糕都是高顏值保證，今年由新任行政西點主廚胡利雲於「文華餅房」推出「絲韻花園」母親節限定蛋糕，以茉莉慕斯的春日芬芳為主題，融合了紅心芭樂醬的清新酸甜與香草布蕾的馥育香氣，杏仁蛋糕搭配香草沙布蕾餅乾，演繹細膩的味蕾體驗。蛋糕頂端裝飾用巧克力裝飾的立體花瓣，精緻度很高。詳情請參閱官網。

台北萬豪酒店

台北萬豪酒店以精雕細琢的古典歐式雕花畫框、珍珠與粉色緞帶為靈感，推出「銘刻永恆」母親節限定蛋糕。蛋糕採減糖配方，嚴選非籠飼雞蛋製作，蛋糕底層選用手工慢火焙炒白芝麻製成的沙布列餅乾，外層使用「鑽石餅乾」帶有糖粒的酥沙口感，融合日本白芝麻醬與鹽之花；中層為柔軟輕盈的白芝麻海綿蛋糕，夾入以法國柑橘果泥與法芙娜柚子巧克力調製的柑橘柚子醬；上層點綴主廚手工熬製的葡萄柚荔枝凍，再包覆法芙娜40%牛奶巧克力慕斯與巧克力淋面，入口嘗得到白芝麻醇厚香氣、酸甜果香與巧克力等多層次香氣。詳情請參閱官網。

▲台北萬豪酒店的「銘刻永恆」蛋糕外型以粉橘色鏡面為主調，頂端飾以純白歐式雕花畫框造型巧克力，畫框內鑲嵌著母親肖像與康乃馨，搭配珍珠造型巧克力與粉色緞帶點綴。（1,580元／個）。（台北萬豪酒店提供）

台北花園大酒店

台北花園大酒店5月起推出母親節限定「花漾馨語鐵觀音茶鳳梨香堤蛋糕」，蛋糕以盛開花朵為靈感設計，象徵母愛的溫柔與綻放。主廚嚴選鐵觀音茶葉製作茶香蛋糕，茶韻醇厚，蛋糕體散發淡雅焙茶香氣，內餡融合清新鳳梨果泥與鐵觀音香緹鮮奶油，果香酸甜中帶有回甘茶韻。外層以晶亮鏡面果膠包覆，搭配巧克力花飾點綴，整體造型優雅浪漫。詳情請參閱官網。

▲6吋「花漾馨語鐵觀音茶鳳梨香堤蛋糕」以鐵觀音茶葉製作茶香蛋糕，搭配清新鳳梨果泥。（1,080元／個）。（台北花園大酒店提供）



誠品行旅

誠品行旅今年母親節蛋糕由點心房手工製作，推出5.5吋的茶系蛋糕，「緋霧盛綻」以細緻花瓣層層綻放的造型呈現春日意象，內層融合紅玉紅茶慕斯與紅玉紅茶戚風，搭配檸檬香堤、莓果巧克力甘納許與香柚奶餡，結合茶香與果香，上頭以全手工擠花，呼應松菸花園花開意象。詳情請參閱官網。

▲誠品行旅母親節蛋糕「緋霧盛綻」將花園意象延伸至母親節餐桌上。（1,180元／個）。（誠品行旅提供）

高雄洲際酒店

▲「緋華Red Elegance」將Ruby紅寶石巧克力與覆盆子交織出純天然果香，置於酥脆杏仁塔殼之上。（1,580元／個）（高雄洲際酒店提供）

高雄洲際酒店點心房主廚王健翰（Hank Wang）有著法國藍帶的專業背景，以「經典與情感」為核心、跨世代味覺記憶為靈感，將記憶中的滋味，創作者兩款母親節限量蛋糕，以健康為考量就選「紫韻Violet Grace」，以天然無咖啡因、富含抗氧化的國寶茶慕斯為主調，融合紫薯戚風、滑順布丁與綿密芋泥，層層堆疊溫潤輕盈的細緻口感；另一款是外觀搶眼華麗的「緋華Red Elegance」，用盛開玫瑰致敬無私的母愛，結合Ruby紅寶石巧克力與覆盆子果香，搭配酥脆杏仁塔殼與玫瑰慕斯，打造酸甜濃郁的絕佳平衡。詳情請參閱官網。

▲7吋大的「紫韻 Violet Grace」以天然無咖啡因國寶茶慕斯與紫薯戚風為基底，滑順布丁與綿密芋泥夾層，經典搭配百吃不膩。（1,880元／個）（高雄洲際酒店提供）

珠寶盒法式點心坊

法式甜點品牌「珠寶盒法式點心坊」，2026年特別以花園為靈感，推出兩款6吋母親節蛋糕「蘋果花園」以蘋果玫瑰搭配蜜香紅茶慕斯優雅茶韻、mascarpone起司及kiri起司慕斯，輕盈乳香展現溫柔細膩；「綠韻」以粉綠色彩呈現春季花園盎然生機，使用開心果當主角，蓬鬆軟綿的開心果蛋糕體搭配酥香脆片與滑順巴巴露慕斯，以及輕柔香緹，最後搭配大人味的酒漬櫻桃杏仁塔，適合偏好濃郁系甜點的母親。詳情請參閱官網。

▲珠寶盒法式點心坊推出二款母親節蛋糕，「蘋果花園」（左，1,280元 ／個）為手工蘋果玫瑰綻放驚喜，另一款「綠韻」（右，1,450元／個）則是濃郁開心果口味。（珠寶盒法式點心坊提供）

果香系列

BAC

精品巧克力蛋糕品牌BAC推出全新母親節限定蛋糕 「紅心皇后莓果蛋糕」，以華麗夢幻的粉紅外型掀起一波莓果系粉紅爆擊。今年BAC以《愛麗絲夢遊仙境》中氣場十足的「紅心皇后」為靈感發想，將蛋糕化作宛如寶石般閃耀的節慶甜點，透過粉嫩色調、心型裝飾與多層次莓果內餡，打造專屬於媽媽的華麗加冕時刻。BAC「紅心皇后莓果蛋糕」將於5月1日至5月31日期間限定販售。詳情請參閱官網。

▲BAC以《愛麗絲夢遊仙境》中的角色「紅心皇后」為靈感，打造專屬媽媽的華麗加冕蛋糕。（1,090元／個）（BAC提供）



星巴克

▲水果系列6吋大「葡萄夏洛特蛋糕」內餡選用鮮甜葡萄果餡，搭配輕盈細緻的奶霜呈現不過於甜膩的馥郁果香。（1,680元／個）（星巴克提供）

星巴克今年母親節系列推出四款口味，包含清新果香系列的「葡萄夏洛特蛋糕」「香檸紅心芭樂戚風蛋糕」與「荔枝蜜桃巴斯克」。葡萄夏洛特蛋糕以優雅經典的夏洛特造型為設計靈感，內餡選用鮮甜葡萄果餡，搭配輕盈細緻的奶霜，展現清新酸甜的風味層次；香檸紅心芭樂戚風蛋糕以清新檸檬的微酸香氣作為風味主軸，襯托紅心芭樂飽滿自然的熱帶果香，酸甜果韻中帶有淡雅茶香；荔枝蜜桃巴斯克，以巴斯克乳酪為基底，融入荔枝馥郁的花果香與蜜桃果韻，口味非常清新，是屬於初夏的滋味。詳情請參閱官網。

▲6吋的「香檸紅心芭樂戚風蛋糕」以檸檬清新酸香帶出紅心芭樂的熱帶果韻，酸甜中帶有茶香。（1,180元／個）（星巴克提供）

台北新板希爾頓酒店

台北新板希爾頓酒店大廳酒吧「逸廊」即日起至5月8日推出寵愛獻禮母親節蛋糕，主廚團隊以贈禮概念為靈感，打造了專屬媽媽們的禮物盒。蛋糕外層以細緻的白巧克力做出立體緞帶造型，點綴於盒身，色調是可愛俏皮的粉色，內餡選用酸甜草莓紅茶餡，搭配香草蛋糕體，媽媽們收到用心準備的禮物蛋糕一定會很歡喜。詳情請參閱官網。

▲禮物盒造型搭配白巧克力緞帶設計，內餡為草莓紅茶，是果香與茶香交織的清爽風味。（2,080元／個）（台北新板希爾頓酒店提供）

台北老爺烘焙坊

老爺烘焙坊推出母親節限定蛋糕「莓香花語」，外觀以柔和粉色調搭配細緻擠花與珍珠點綴，簡潔又優雅。內餡選用法式覆盆莓果餡搭配滑順布丁，外層使用日本鮮奶油包覆，減少甜膩感，清新果韻與奶香恰好平衡，在細節上，蛋糕表層融入以健康養生為概念的地瓜餡，質地細緻綿密，帶出自然甘甜，並以法國鹽之花提味，讓風味更加細膩。詳情請參閱官網。

▲老爺母親節蛋糕「莓香花語」結合覆盆莓果香與細緻乳霜層次，從外觀到風味皆呈現淡雅輕盈的風格。（1,680元／個）（台北老爺烘焙坊提供）

國聯大飯店

高雄萬豪酒店高雄萬豪酒店國聯大飯店即日起至5月底推出「寵愛媽咪 孝親月住房專案」，入住台北101景觀房型，就贈送價值1,380元的6吋母親節蛋糕「榴戀愛語」及板石自助式早餐2客。母親節蛋糕「榴戀愛語」，底層是白巧克力與杏仁脆餅，內餡使用南部小農的新鮮石榴紅心芭樂切丁煮成果醬，再加上酸甜覆盆子夾層，外層包裹比利時頂級巧克力，結合了果香與濃郁巧克力。另外，米其林餐廳「北馥樓」中餐廳也推出母親節饗宴，米其林推薦烤鴨六人餐每套7,980+10%元，龍蝦泡飯珍饌六人餐每套8,280元+10%起。詳情請參閱官網。

▲入住國聯大飯店「寵愛媽咪 孝親月住房專案」即贈母親節蛋糕「榴戀愛語」。（國聯大飯店提供）

高雄萬豪酒店

高雄萬豪酒店旗下的M烘焙坊今年精心推出四款母親節限定蛋糕，以細膩風味詮釋愛的多重樣貌。「臻愛」融合荔枝與草莓果泥的清甜果香，佐以淡雅玫瑰荔枝利口酒，搭配微酸檸檬蛋糕體，口感輕盈柔和、層次清新。「瓜娜拉」以濃郁巧克力為主軸，揉合馬斯卡彭起司的滑順與牛奶的柔潤，搭配杏仁海綿蛋糕，口感綿密細緻、香氣醇厚；「獻愛」選用佐藤園玄米茶入味，帶出淡雅焙茶香氣，結合微醺伏特加與蘋果餡的果酸清爽，點綴酥脆米餅與乳酪粉，層次豐富且帶有日式風味；「夏之雪」則以紅橙、百香與柑橘果泥交織出酸甜明亮的熱帶果香，搭配巧克力與利口酒，是表達心意的甜蜜首選。詳情請參閱官網。

▲M烘焙坊今年精心推出「臻愛」「瓜娜拉」「獻愛」以及「夏之雪」四款母親節限定蛋糕，詮釋愛的多重樣貌。（高雄萬豪酒店提供）



福容大飯店

▲嘉義福容voco酒店推出2026母親節主題蛋糕「馨意」，以草莓優格風味慕斯為主體，搭配荔枝蘋果內餡。（980元／個）。（嘉義福容voco酒店提供）



嘉義福容voco酒店大廳咖啡即日起接受預訂2026年母親節主題蛋糕「馨意」，以6吋草莓優格風味慕斯為主體，搭配清新酸甜的荔枝蘋果內餡，並以康乃馨造型巧克力精心裝飾，每一個細節都承載著對母親最深的祝福與感恩。同樣是福容大飯店旗下的「福容桃園機捷A8店」母親節限定蛋糕「馨香‧蜜語」6吋蛋糕，以內層封入濃郁卡士達醬與哈密瓜果肉，打造清甜不膩的經典口味。詳情請參閱官網。

▲福容桃園機捷A8店的6吋母親節蛋糕「馨香 ‧ 蜜語」是清爽的哈密瓜口味。（1,280元／個）（福容桃園機捷A8店提供）

台北士林萬麗酒店

台北士林萬麗酒店母親節推出「莓果花園」與「芋香花語」兩款限定蛋糕。其中，莓果花園融合紅寶石莓果與起士蛋糕體，酸甜交織、層次分明，入口清爽不膩，尾韻帶有淡雅果香；芋香花語則以綿密芋泥為基底，搭配輕盈鮮奶油與微酸莓果點綴。詳情請參閱官網。

▲「莓果花園」融合紅寶石莓果與起士蛋糕體，顏色也很華麗。（1,680元／個）。（台北士林萬麗酒店提供）

台北凱撒飯店

台北凱撒飯店旗下的「凱撒蛋糕房」在母親節檔期推出限定蛋糕「心花朵朵鮮奶油蛋糕」，即日起至5月10日限時販售。蛋糕提供原味與巧克力戚風兩種基底可選，內餡結合哈密瓜與布丁，整體視覺偏溫馨可愛，搭配鮮奶油裝飾，是一款不會出錯的母親節蛋糕選擇。詳情請參閱官網。

▲凱撒蛋糕房的「心花朵朵鮮奶油蛋糕」，原味與巧克力戚風任選，搭配哈密瓜與布丁內餡。（1,050元／個）。（台北凱撒飯店提供）



編按：限定蛋糕數量有限售完為止，訂購時間與價格請以各家 brand 官網為準。

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