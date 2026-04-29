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避免4個習慣　每天早晨更有效率

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▲睡覺,賴床,起床,打瞌睡。（圖／取自pexels）

▲4個早上習慣反讓整天效率更低。（圖／pixabay、unsplash）

記者蔡惠如／綜合報導

每天一早都希望能鼓舞自己，讓工作更佳有效率，但當走入捷運或第一步踏進公司門，倦怠與厭世感還是如海浪一般的湧來，先別急著苛責自己，看看你是否在早晨做了這4件讓你陷入「更倦怠」的習慣。

強迫自己早起
我們都聽過「早起的鳥兒有蟲吃」這句話，或許是著早起真的能增進你的全日作息，但若你已經試過卻毫無起色，也勸你以獨立的個體來看待這件事，每個人長期養成的生活習慣與作息，讓自己的精神期型態不盡相同，若它不打擾到任何人或工作家庭可以接受，不用勉強，追求好品質的睡眠比早起更為重要。

▲▼起床,清醒。（圖／取自免費圖庫pexels）

多工
老闆或家人們也許都希望你早上一醒來就能漂亮的完成多件事情，但經常性的同時讓腦袋多工，實在不需要在一大早就開始，適時的留點時間讓大腦開機，也可避免腦部壓力過大，釋放出面對壓力的荷爾蒙「可體松」，它不但容易讓你焦慮緊張，長期下來還會出現憂鬱與負面的情緒。

▲▼喝水示意圖。（圖／取自免費圖庫PEXELS）

缺水
人體有70%都是水分，缺水或許讓你感覺沒這麼不舒服，事實上它後續會出現不好的效應，即使是身體只脫水1%，就會影響我們的情緒、注意力、記憶力與執行效率，不要有只喝一杯咖啡直到中午都沒喝上一杯水的習慣，事實上咖啡還會讓身體脫水，最好要補回2至3杯攝取咖啡的水分。

▲女人,照鏡子,保養,化妝。（圖／取自免費圖庫pexels）

隨便出門
儀容整齊不是只有關乎禮貌，其實代表整個人的精神狀態，隨便穿上衣服就出門，只是把輕鬆當成藉口，要美化自己懶散的性格，可是自己是騙不了自己的，素顏不化妝、穿上休閒的上班服，也可以把衣領、袖口整理好，頭髮弄整齊，這一連串的儀式感，都在暗示大腦準備好了，生產力自然會提高。

關鍵字：

標籤:早起習慣, 工作效率, 倦怠感, 多工壓力, 健康生活

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