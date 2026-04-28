DAMIANI雛菊珠寶小巧精緻　鑲黃色藍寶石散發溫柔光

▲DAMIANI全球形象大使I.N疊戴Margherita瑪格麗特系列黃水晶與鑽石項鍊。（圖／Damiani提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

珠寶疊搭風潮持續流行，身為義大利珠寶品牌DAMIANI全球品牌大使的南韓男團Stray Kids成員I.N，親自示範經典的Margherita瑪格麗特系列項鍊，不過他所戴的款式為黃水晶配白鑽版本，最新設計以黃色藍寶石為花蕊搭配鑲鑽花瓣，作品包含戒指、項鍊、手環與耳環，展現迷人光彩。





▲DAMIANI Margherita瑪格麗特系列18K白金黃色藍寶石與鑽石項鍊， 147,000元。





▲DAMIANI Margherita瑪格麗特系列18K白金黃色藍寶石與鑽石戒指， 140,000元。

Margherita系列的靈感源自義大利傳奇皇后瑪格麗特，DAMIANI以皇后的名字、同時也是象徵純真情感的「雛菊」花卉為核心，中央主石由鑽石或彩色寶石點綴，外圍則由璀璨花瓣環繞，最新設計鑲嵌黃色藍寶石，當中戒指有鑲嵌不同寶石數量的設計，小巧秀氣或華麗大氣款式均備。





▲DAMIANI Margherita瑪格麗特系列18K白金黃色藍寶石與鑽石手環， 156,000元。

提及雛菊珠寶，南韓天王GD（權志龍）與美國珠寶品牌Jacob & Co.聯名之作赫赫有名，GD以「少一片花瓣的小雛菊」為標誌，意指象徵和平的雛菊在現實中仍有不完美，需不斷重塑與創意綻放，最初由Jacob & Co.為他打造雛菊造型鑽石胸針，由於許多粉絲也想擁有雛菊珠寶，於是雙方攜手推出雛菊項鍊、耳環，提供入門純銀款或白K金鑲鑽的奢華版本，成為GD日常與表演時貼身佩戴的珠寶。





▲GD經常佩戴與Jacob & Co.聯名設計的小雛菊鑽石耳環。（圖／翻攝jacobandco_jewelry IG）