試開箱／再也不用因外型捨棄香味！精品居家香氛蠟燭質感超棒還能任搭

記者李薇／台北報導、攝影 圖／品牌提供

很多人都重視居家裝潢、傢俱擺設，但卻忽略一個隱性的關鍵「香氣」，療癒的味道不僅僅只是讓心情變好，更是降低壓力、促使身體健康的關鍵，之前就有研究指出，好的味道能讓人心情愉悅，降低壓力，當然皮膚、身體機能都會更加穩定順暢的運行，而在最放鬆的居家環境之中，透過香氣引導身心舒壓可以說是既科學又事半功倍的方法。

身為香水世家的嬌蘭百年來專注創作各種香氛故事，2026年回歸初心，將其香氛作品中常用的6種珍貴精萃單獨精選出來，設計成居家香氛系列蠟燭，包含：佛手柑、玫瑰、茉莉、鳶尾、香草與零陵香豆，可以單獨使用也可以多顆搭配，堆疊出專屬自我空間的香氣記憶。

而這次更讓人驚艷的是香氛蠟燭瓶身採用宛如鑽石切割般的八角形狀，燭杯上面是彩色玻璃、底下則是髮絲紋質感的金色金屬，非常具有質感，而且可以任意挑選喜歡的味道搭配燭杯，更貼合重視居家質感人的需求，完全不需要因為外型捨棄最愛的香氣，簡直就是量身訂做的居室藝術作品。

最近剛剛宣布重回台灣市場的義大利頂級藝術香氛品牌威尼斯商人（The Merchant of Venice）不只引進香水系列，更是連身體保養、居家香氛也跟著登場，其中，空間香氛噴霧精選兩大經典：莫塞尼格玫瑰、藍茶，細膩的嗅覺層次一噴就讓人彷彿置身義大利享受渡假氛圍。