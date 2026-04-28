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5分鐘急救過勞髮！Hair Rituel髮膜、凱夢蜂王乳護髮系統同步登場

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頻繁染燙、日曬與空汙，讓髮絲乾枯失去光澤，居家護髮需求持續升溫。Hair Rituel和凱夢分別從「頭皮抗老」到「結構修護」切入，推出更快速、省時的護髮新選擇。

▲▼護髮。（圖／品牌提供）

▲Hair Rituel 賦活重升健康髮膜，200ml，3,000元。

Hair Rituel by Sisley推出賦活重升健康髮膜，主打「護髮如護膚」概念，為可同時使用於頭皮與髮絲的髮膜產品。鎖定現代常見的「髮肌疲態」，設計為僅需5分鐘的密集保養步驟。

配方結合精胺酸與亞麻子萃取，可幫助活絡頭皮、延緩老化並維持髮色自然光澤；同時搭配小麥萃取、米蛋白與棉花蛋白，著重補充髮絲流失的結構養分。此外，乳木果油、澳洲胡桃油、山茶花油與榛果油等植物油成分，提供滋潤與光澤感，改善乾枯狀態，讓髮絲更易整理。整體訴求從頭皮到髮絲一次完成基礎修護。

▲▼護髮。（圖／品牌提供）

▲凱夢推出在家也可以做的居家護髮。

台灣品牌凱夢DREAM TREND以「你的美髮捷徑」為核心，2026年推出蜂王乳結構還原護髮系統，將專業沙龍護髮流程簡化為居家可操作的兩劑式步驟。

▲▼護髮。（圖／品牌提供）

▲凱夢 蜂王乳結構還原護髮系統，1,180元。（內含：蜂王乳結構還原護髮素 第一劑200ml、第二劑200ml）

產品導入「結構修護×養分封存」雙核心技術，並使用天然羽蛋白，品牌表示可從髮芯補強受損結構。整體護髮流程約10分鐘，針對染燙受損、乾枯毛躁髮質設計。第一劑著重「滲透修護＋鏈結重建」，填補髮芯結構空洞；第二劑則以「滋潤保濕＋封膜防護」穩定外層，幫助養分鎖住、延續修護效果。同時搭配花香調，提升使用時的感官體驗。

關鍵字：

護髮, 頭皮抗老, 結構修護, 染燙髮, 居家護理

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