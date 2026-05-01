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錶上開扇型窗秀機芯　Hamilton豐富款式吸引男女錶迷

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▲▼MIDO,Hamilton 。（圖／公關照）

▲Hamilton爵士系列Open Heart 36毫米自動上鍊腕錶，35,000元。（圖／Hamilton提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

讓機芯成為面盤的醒目裝飾，於Hamilton（漢米爾頓）爵士系列Open Heart腕錶獲得完美體現，品牌於面盤於12時以及7至8時位置，巧妙地開鑿出如扇形般的鏤空窗面，將具備80小時動力儲存的H-10自動上鍊機芯的運作姿態呈現在眼前，此機芯採用Nivachron™ 擺輪游絲提升精準與耐用性，在機械與優雅間取得平衡。

▲▼MIDO,Hamilton 。（圖／公關照）

▲Hamilton爵士系列Open Heart 40毫米自動上鍊腕錶，各35,000元。

Hamilton爵士系列Open Heart 腕錶面盤的視覺效果同樣令人驚艷，透過複雜的煙燻工藝融合多達三種色調，創造出細膩的光影對比。從溫暖的棕色、奢華的金色細節到大膽的深藍色或松石綠色，並有錶徑36毫米、40毫米、42毫米等3種尺寸，提供男女錶迷豐富的選擇。

▲▼MIDO,Hamilton 。（圖／公關照）

▲MIDO Rainflower Blossom女錶面盤呈現鏤空花紋圖案，44,000元。（圖／MIDO提供）

MIDO（美度表）則為女性打造Rainflower Blossom鏤空錶，其設計靈感來源於形似蓮花的新加坡藝術科學博物館，面盤採用鏤空花紋圖案作為裝飾，猶如綻放的蓮花，迷人的面盤下透出Caliber 80自動上鍊機芯，機芯的主夾板經過特別的鏤空設計和裝飾，整體更顯精緻。
 

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關鍵字：

MIDO, 美度表, Hamilton, 漢米爾頓

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