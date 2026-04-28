果汁不一定比手搖飲健康！營養師提醒：水果最好用吃的

▲把果汁當作飲料喝，會使血糖快速上升。（圖／Unsplash，以下同）

記者曾怡嘉／台北報導

天氣越來越熱，很多人開始想買點冰涼的飲品解渴。比起含糖手搖飲，不少人會選擇罐裝果汁、現打果汁，覺得「水果天然，應該比較健康」。營養師宋明樺提醒，長期把水果打成果汁用喝的，對身體造成的負擔不一定比較小。

營養師宋明樺解釋，果汁的甜味雖然多半來自水果本身的天然果糖，但「天然」不代表可以毫無節制地攝取。當水果被打成果汁後，原本需要咀嚼、慢慢消化的型態改變了，膳食纖維也被破壞或大幅減少，糖分進入身體的速度變快，容易使血糖快速上升。

血糖升高後，身體會刺激胰臟分泌胰島素，幫助血液中的糖分進入細胞利用；但如果攝取的糖分過多，超出身體當下所需，多餘的能量就可能轉為脂肪儲存起來。久而久之，體重也可能在不知不覺中增加。

更容易被忽略的是，喝果汁常常會讓人不小心攝取過量。一杯果汁可能需要好幾顆水果才能打成，若直接吃水果，可能吃一顆就有飽足感；但變成果汁後，幾分鐘內就能喝完，飽足感卻不明顯，糖分和熱量也跟著快速累積。

當然，如果是蔬菜比例遠高於水果的蔬果汁，且沒有額外加糖，相對來說糖分會被稀釋，對身體的影響也會小一些。不過，這仍不能完全取代直接吃蔬果。水果本身是很好的食物，含有維生素、礦物質、膳食纖維與植化素，重點在於攝取方式與份量。比起把水果打成果汁喝下肚，更建議直接咀嚼水果，讓纖維發揮作用，也讓身體有時間接收飽足訊號。

天熱想喝點清涼的，可以選擇無糖茶、氣泡水，或直接吃新鮮水果補充水分。營養師建議，水果用吃的比較好，好好善用牙口功能，才是對身體更友善的選擇。