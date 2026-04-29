情緒低谷怎麼撐過？5個方法慢慢把自己拉回來

▲別勉強自己立刻振作，5個方法教你慢慢好起來。（圖／翻攝自FB/jtbc Drama）

記者曾怡嘉／綜合報導

每個人都會有情緒掉到谷底的時候，可能沒有明確原因，但就是提不起勁。這時候與其逼自己立刻振作，不如用更貼近生活的5個方式，讓狀態慢慢回溫。

#先允許自己狀態不好

當情緒低落時，最消耗能量的往往不是事情本身，而是「我怎麼會這樣」的自責。試著先停下來，承認現在的自己就是比較沒力氣、比較沒心情，讓情緒有一個出口，而不是被壓住反彈。當你不再和自己對抗，反而更有空間慢慢修復。

#完成一件很小的事

低潮時不需要設定宏大的目標，反而是一件「小到一定做得到」的事情最有幫助。像是把床鋪整理好、洗一個熱水澡，或走去買杯飲料，這些看似微小的行動，都能讓大腦重新建立掌控感，慢慢把自己從停滯狀態拉出來。

#讓身體先動起來

當情緒卡住時，身體其實是突破口，即使只是出門走一小段路、曬點陽光，或在房間做簡單伸展，都能幫助身體釋放壓力，讓情緒有流動的機會。很多時候不是想通了才好，而是動了之後才慢慢變好。

#降低社群與資訊干擾

在低潮狀態下滑社群，容易放大比較與焦慮，讓情緒更往下掉，建議可以暫時關掉通知，把手機放遠一點，讓自己回到比較安靜的節奏。當外界聲音降低，內在的感受反而會變得比較清楚，也更容易整理。

#找出口說出來或寫下來

如果腦中一直轉個不停，可以試著寫下來，把混亂變成具體的句子；或者找一個信任的人，簡單聊聊近況，不一定要解決問題，光是被聽見就會減輕不少壓力。當情緒有出口，就不會一直困在同一個地方打轉。

