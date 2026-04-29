fb ig video search mobile ETtoday

最美律師艾默迷你裙裝好俏麗　見證老公喬治克隆尼光榮時刻

>

▲▼艾默克隆尼 。（圖／路透社）

▲喬治克隆尼（右）緊牽著老婆艾默出席卓別林獎晚宴。（圖／路透社）

記者陳雅韻／台北報導

好萊塢男星喬治克隆尼（George Clooney）與老婆艾默（Amal Clooney）於紐約時間27日晚間出席在紐約市林肯中心舉辦的第51屆卓別林獎頒獎典禮，該獎項旨在表彰個人對電影藝術的重大貢獻，喬治克隆尼為今年的得獎者，艾默盛裝亮相見證老公的光榮時刻，她選穿Balenciaga（巴黎世家）2026春夏系列紫色裙擺式迷你連身裙，配上高馬尾髮型，俏麗極了。

48歲的艾默克隆尼家庭與事業兩得意，嫁給喬治克隆尼後育有一對龍鳳胎，事業也經營得有聲有色，是國際著名的人權律師，集美貌與智慧於一身，每回出席公開活動總是全場焦點，因為無論是古董衣或伸展台上最新服裝，她總能輕鬆駕馭，被盛讚「比女明星還女明星」。

▲▼艾默克隆尼 。（圖／路透社）

▲艾默身穿Balenciaga洋裝搭配卡地亞珠寶，相當俏麗。（圖／路透社）

此次伴老公出席領取卓別林獎，艾默穿著Balenciaga 2026年春季系列露肩迷你連身裙亮麗登場，搭配卡地亞（Cartier）美洲豹系列流蘇耳環與Clash de Cartier系列手環，加上星級造型師迪米特里斯詹內托斯為她設計帶有彈性捲度的高馬尾髮型，隨著她行走馬尾與美洲豹耳環都輕搖律動，流露活潑氣息。

►泰勒絲穩坐世上最富女歌手寶座　拎30萬Dior包秀春日時尚

►亞洲首富千金招待蕾哈娜豪宅做客　連換頂級華服氣勢不輸天后

關鍵字：

喬治克隆尼, 艾默, Cartier, 卡地亞, Balenciaga

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

許光漢BOUCHERON耳環當胸針用

許光漢BOUCHERON耳環當胸針用

PRADA夏日草編托特包超欠買

PRADA夏日草編托特包超欠買

凱莉珍娜奢華愛馬仕牆曝光

凱莉珍娜奢華愛馬仕牆曝光

車用擴香5選！找到你最愛的氣息

車用擴香5選！找到你最愛的氣息

投資金條掌握3原則防踩雷

投資金條掌握3原則防踩雷

單手就能戴G-SHOCK　運動更方便

單手就能戴G-SHOCK　運動更方便

宋慧喬疊戴百萬元CHAUMET鑽戒遊法國

宋慧喬疊戴百萬元CHAUMET鑽戒遊法國

30歲後該懂的5件事：人生沒有標準進度

30歲後該懂的5件事：人生沒有標準進度

旅行打包必學「333時髦穿搭法」

旅行打包必學「333時髦穿搭法」

上掀式行李箱爆紅竟和去日本玩有關

上掀式行李箱爆紅竟和去日本玩有關

ET Fashion

推薦閱讀

CASIO日本傳統紋飾錶獻祝福　1,900元親民價上手

CASIO日本傳統紋飾錶獻祝福　1,900元親民價上手

泰勒絲穩坐世上最富女歌手寶座　拎30萬Dior包秀春日時尚

泰勒絲穩坐世上最富女歌手寶座　拎30萬Dior包秀春日時尚

DAMIANI雛菊珠寶小巧精緻　鑲黃色藍寶石散發溫柔光

DAMIANI雛菊珠寶小巧精緻　鑲黃色藍寶石散發溫柔光

凱特王妃神複製黛妃造型　浪漫捲髮甜美吸睛 防堵「錸金」以假亂真　真金不怕火煉、必備專業儀器 路易王子跳水慶8歲生日　打板球、挖沙享受度假時光 Jisoo暫拋哥哥醜聞紛擾　變身笑咪咪粉紅公主現身坎城 楊謹華戴珍珠配潮服　最愛衝突美感 大馬千金拎最實用柏金包　與香港名媛撞姐妹包 凱莉珍娜5000萬起的愛馬仕牆曝光　夢幻「天花板」包她都有

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面