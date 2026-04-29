最美律師艾默迷你裙裝好俏麗　見證老公喬治克隆尼光榮時刻

▲喬治克隆尼（右）緊牽著老婆艾默出席卓別林獎晚宴。（圖／路透社）



記者陳雅韻／台北報導

好萊塢男星喬治克隆尼（George Clooney）與老婆艾默（Amal Clooney）於紐約時間27日晚間出席在紐約市林肯中心舉辦的第51屆卓別林獎頒獎典禮，該獎項旨在表彰個人對電影藝術的重大貢獻，喬治克隆尼為今年的得獎者，艾默盛裝亮相見證老公的光榮時刻，她選穿Balenciaga（巴黎世家）2026春夏系列紫色裙擺式迷你連身裙，配上高馬尾髮型，俏麗極了。

48歲的艾默克隆尼家庭與事業兩得意，嫁給喬治克隆尼後育有一對龍鳳胎，事業也經營得有聲有色，是國際著名的人權律師，集美貌與智慧於一身，每回出席公開活動總是全場焦點，因為無論是古董衣或伸展台上最新服裝，她總能輕鬆駕馭，被盛讚「比女明星還女明星」。

▲艾默身穿Balenciaga洋裝搭配卡地亞珠寶，相當俏麗。（圖／路透社）

此次伴老公出席領取卓別林獎，艾默穿著Balenciaga 2026年春季系列露肩迷你連身裙亮麗登場，搭配卡地亞（Cartier）美洲豹系列流蘇耳環與Clash de Cartier系列手環，加上星級造型師迪米特里斯詹內托斯為她設計帶有彈性捲度的高馬尾髮型，隨著她行走馬尾與美洲豹耳環都輕搖律動，流露活潑氣息。