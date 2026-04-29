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Miu Miu微風信義店開了！全台首間木條結構店裝　夏日編織包鞋必逛

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記者鮑璿安／綜合報導

Miu Miu 在台北信義區再添一處全新時尚座標，最新開幕的微風信義專門店，猶如將夏天徐徐微風吹進店內，佔地約 89 平方米的空間，完整集結服裝、鞋履、皮件包款與首飾配件，也同步帶來全新 2026 L’été 系列，時尚迷應該入手什麼話題單品？以下也一次整理給你。

▲▼ Miu Miu微風信義店開了 。（圖／品牌提供）

▲▼ Miu Miu微風信義店開了 。（圖／品牌提供）

▲▼ Miu Miu微風信義店開了 。（圖／品牌提供）

▲Miu Miu微風信義店 。（圖／品牌提供）

新店外觀以象牙白色萊姆石打造，從門面開始就帶有品牌一貫的精緻感，走進店內，則能看見全台首度採用的天花板木條結構一路延伸至展示架，搭配天藍色帆布牆面、木製層架、落地鏡與象牙白地板，整體空間既明亮又帶點柔和節奏，也把 Miu Miu 擅長的經典與現代對比語言表現得很完整。

▲▼ Miu Miu微風信義店開了 。（圖／品牌提供）

▲▼ Miu Miu微風信義店開了 。（圖／品牌提供）

▲▼ Miu Miu微風信義店開了 。（圖／品牌提供）

▲▼ Miu Miu微風信義店開了 。（圖／品牌提供）

這次最值得鎖定的，還是店內一系列帶著夏日感的編織單品！像拉菲草編織手提包，以鏤空編織結構搭配焦糖色皮革提把與 logo 細節，視覺上很輕盈，卻不會流於度假風的鬆散感；Aventure 藤編皮革手提包則將藤編材質和更有輪廓感的包型結合，搭配金屬釦環與皮革滾邊，讓自然感之中多了一點都會氣質；另外 Ivy 鉤織手提包以柔軟織紋和自然色調呈現更隨性的假日氣息，看起來很適合搭配洋裝、襯衫或丹寧單品。鞋履部分，鉤織休閒鞋也延續同樣語彙，將編織鞋面與厚底輪廓結合，穿起來舒服，又能替夏季造型多添一點輕鬆感與層次。

同場加映

▲dior 。（圖／品牌提供）

▲dior 。（圖／品牌提供）

▲dior 。（圖／品牌提供）

Dior於 2026 年 4 月 24 日至 5 月 22 日在台北101四樓都會廣場打造秋季期間限定店，空間呼應品牌鍾愛的凡爾賽宮歷史氛圍，以綠、藍色調鋪陳沉浸式場景，當中最可愛的元素莫過於立體蛋糕裝飾，再現昔日法國皇后瑪麗安東尼的甜點時光。店內同步展出 2026 秋季系列男女裝、包款、鞋履與配件，經典包款Lady Dior（黛妃包）以創意總監 Jonathan Anderson的創意視角進行改寫，裝點蝴蝶結元素進化；而Book Tote 也被寫上女演員Marlene Dietrich 的名言「No Dior, No Dietrich!」，象徵Dior無可取代的地位。此外，Jonathan Anderson 也將Dior Médaillon徽標注入鞋款、包款和配件上，帶來復古經典和俏皮兼容的樣貌。

關鍵字：

MiuMiu, 信義區, 夏季新品, 編織包, 時尚專門店

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