LIFE經典／彰化二林車站的「減法改造」　重現素顏的古蹟之美

▲改造後的彰化二水車站。（圖／台灣設計研究院）

記者蔡惠如／綜合報導

有時候，最動人的美不在於「加上去」多少，而是在於「留白」。

在彰化南端的小鎮二水，那座靜靜守候百年的老車站，最近悄悄換了模樣。沒有喧賓奪主的裝潢，也沒有刻意賣弄的現代感，它像是洗盡鉛華的女子，以一種最舒服、最「素顏」的狀態，重新出現在旅人視線。

二水車站建於 1908 年，曾是縱貫線與集集支線交會的重要樞紐。然而，隨著時光堆疊，原本簡潔的和洋折衷建築被層層包裹：牆面上交錯的電線、隨意張貼的公告、為了安全增設的鐵窗，還有擋在門口的 ATM 與零散花圃。這些原本為了「方便」而存在的加法，久而久之反而讓車站顯得侷促而沉重。

▲二水車站舊景（上圖）與改造後（下圖）。

而近期這座老車站迎來改造，以單純的「減法設計」作為主概念。設計團隊不打算拆掉重建，而是選擇「梳理」。他們把遮蔽建築美感的雜物一一撤去，讓原本被掩蓋的迴廊落柱與水平線條重新透氣。設計師深感老建築本身的底蘊，他們做的只是把這份「老化的魅力」找回來，讓車站再次學會呼吸。

要把一座天天都要開門見客、維持營運的車站進行「美學整容」，其實並不容易。最大的考驗在於不能中斷旅客的日常，團隊必須在古蹟保存、站務需求與公共安全之間反覆拉扯。過去因為缺乏整體規劃，指標系統各行其道，反而讓旅客更迷路，站務人員得花更多體力引導。因此改造不只是視覺上的「變好看」，更是一場動線的重新整理。透過精準的色彩配置與資訊分層，讓這座百年小站能以更直覺、更溫柔的方式服務當代的旅人。

現在的二水車站重拾古樸的全新面貌，但也有幾個暖心的改變，包括原本橫跨屋頂上方的巨大站名標示，改以簡約優雅的字體移至建築右側，把完整的天際線與建築輪廓還給大地。走入候車廳，映入眼簾的是低飽和的灰白色調，搭配溫潤的磨石子材質。特別訂製的鋼條木板椅，靈感取自同期的泰安與銅鑼車站，坐在上面，彷彿能聽見時光倒流的聲音。

▲二水車站舊景（上二圖）與改造後（下二圖）。

此外，站前的障礙物被移除，騰出了寬敞的平緩空間，無論是推著嬰兒車、拉著行李箱，或是牽著單車的旅人，都能從容地踏入這座小鎮。指標系統融入了濁水溪的意象，通往第四月台的地下道換上柔和燈光，出口處還有可愛的「JI JI」造型球燈，為這條觀光支線畫龍點睛。

改造後的二水車站，少了雜亂的噪音，多了一份恬靜。站長分享在地長者的感慨：「這就是我小時候記憶中的模樣。」這或許就是設計最棒的成就，不是創造新的符號，而是找回人們與公共空間那份久違的情感連結。下次經過彰化，別只是急著轉車，不妨多留幾分鐘，感受這座車站重拾素顏後的素雅氣息。