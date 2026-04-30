IKEA紅心芭樂霜淇淋超有顏值　500元有找肋眼牛排回來了

記者蔡惠如／綜合報導

夏天的儀式感就從視覺開始！IKEA 將於 5／1 起帶來滿滿的粉紅泡泡，推出超吸睛的「紅心芭樂」系列甜點，粉嫩色調搭配回甘梅粉，光看照片就讓人想打卡。肋眼牛排也華麗回歸，搭配蒜香焗烤蝦的海陸組合 500 元有找，肉食控快筆記！

▲IKEA紅心芭樂霜淇淋。（圖／品牌提供）

IKEA 5 月份推出新款紅心芭樂霜淇淋，選用台灣紅心芭樂，嫩粉紅色的外觀超有少女心，加上表面灑上微酸鹹的梅粉，讓果香更顯層次，售價 20 元；另款紅心芭樂蛋糕則是以芭樂泥慕斯搭配果丁，口感清新不甜膩，是夏季午茶的首選，售價 69 元。

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而霸氣肋眼牛排再度回歸，5／20 起登場海陸雙響，使用高溫烘烤、肉質鮮嫩的肋眼牛排，搭配蒜香焗烤蝦，售價 429 元，免五百元就能吃到雙主餐超佛心。5 月限定的卡友專屬優惠也很有誠意，經典的脆皮豬腳佐雙色地瓜，原價 389 元，卡友特價 349 元，現省 40 元。

除了甜點與牛排，IKEA 這次也同步將異國街頭美食端上桌。美式風情的 BBQ烤雞飯，以特製醬汁醃製的烤半雞搭上煙燻奶油醬，風味濃厚，售價 280 元。想換點輕食口味，還有英式經典炸魚薯條，售價 180 元，以及酸甜開胃的泰式白蝦蘆筍沙拉，售價 149 元。

若只是逛街想解饞，美食小站 7／22 前推出的韓式雞薯條，將雞塊做成薯條形狀並淋上韓式甜辣醬，鹹甜涮嘴，售價 50 元。

曾締造一周內完售的「CHOYA酷繽沙」再度回歸，梅酒品牌CHOYA近期推出夏日限定「CHOYA梅子芒果酷繽沙」，今年特別添加清爽酸甜的芒果青丁，基底精心選用「紀州南高梅」梅汁，融入天然的蘋果、白葡萄、檸檬與水蜜桃果汁，而芒果青丁及芒果泥加入冰沙之中，更增添香氣與果肉口感。

若將清爽酸甜的「CHOYA梅子芒果酷繽沙」再倒入整瓶60mL「The CHOYA至極梅酒」後，更勾勒出層次分明的酸甜韻味，瞬間解鎖微醺的大人系喝法！不但能保留梅子的自然酸甜風味，還能有讓人放鬆的成人風後味，很適合夏季的夜晚。

業者表示，4／29 至 5／12 期間購買「CHOYA梅子芒果酷繽沙」再搭配60mL「The CHOYA至極梅酒」，原價 140 元，限量優惠價 119 元。

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