fb ig video search mobile ETtoday

IKEA紅心芭樂霜淇淋超有顏值　500元有找肋眼牛排回來了

>

記者蔡惠如／綜合報導

夏天的儀式感就從視覺開始！IKEA 將於 5／1 起帶來滿滿的粉紅泡泡，推出超吸睛的「紅心芭樂」系列甜點，粉嫩色調搭配回甘梅粉，光看照片就讓人想打卡。肋眼牛排也華麗回歸，搭配蒜香焗烤蝦的海陸組合 500 元有找，肉食控快筆記！

▲IKEA紅心芭樂霜淇淋。（圖／品牌提供） ▲IKEA紅心芭樂霜淇淋。（圖／品牌提供）

▲IKEA紅心芭樂霜淇淋。（圖／品牌提供）

IKEA 5 月份推出新款紅心芭樂霜淇淋，選用台灣紅心芭樂，嫩粉紅色的外觀超有少女心，加上表面灑上微酸鹹的梅粉，讓果香更顯層次，售價 20 元；另款紅心芭樂蛋糕則是以芭樂泥慕斯搭配果丁，口感清新不甜膩，是夏季午茶的首選，售價 69 元。

▲IKEA紅心芭樂霜淇淋。（圖／品牌提供）

而霸氣肋眼牛排再度回歸，5／20 起登場海陸雙響，使用高溫烘烤、肉質鮮嫩的肋眼牛排，搭配蒜香焗烤蝦，售價 429 元，免五百元就能吃到雙主餐超佛心。5 月限定的卡友專屬優惠也很有誠意，經典的脆皮豬腳佐雙色地瓜，原價 389 元，卡友特價 349 元，現省 40 元。

▲IKEA紅心芭樂霜淇淋。（圖／品牌提供）▲IKEA紅心芭樂霜淇淋。（圖／品牌提供）

除了甜點與牛排，IKEA 這次也同步將異國街頭美食端上桌。美式風情的 BBQ烤雞飯，以特製醬汁醃製的烤半雞搭上煙燻奶油醬，風味濃厚，售價 280 元。想換點輕食口味，還有英式經典炸魚薯條，售價 180 元，以及酸甜開胃的泰式白蝦蘆筍沙拉，售價 149 元。

▲IKEA紅心芭樂霜淇淋。（圖／品牌提供）▲IKEA紅心芭樂霜淇淋。（圖／品牌提供）

若只是逛街想解饞，美食小站 7／22 前推出的韓式雞薯條，將雞塊做成薯條形狀並淋上韓式甜辣醬，鹹甜涮嘴，售價 50 元。

▲IKEA紅心芭樂霜淇淋。（圖／品牌提供）

曾締造一周內完售的「CHOYA酷繽沙」再度回歸，梅酒品牌CHOYA近期推出夏日限定「CHOYA梅子芒果酷繽沙」，今年特別添加清爽酸甜的芒果青丁，基底精心選用「紀州南高梅」梅汁，融入天然的蘋果、白葡萄、檸檬與水蜜桃果汁，而芒果青丁及芒果泥加入冰沙之中，更增添香氣與果肉口感。

▲「CHOYA酷繽沙」限時回歸。（圖／品牌提供）

若將清爽酸甜的「CHOYA梅子芒果酷繽沙」再倒入整瓶60mL「The CHOYA至極梅酒」後，更勾勒出層次分明的酸甜韻味，瞬間解鎖微醺的大人系喝法！不但能保留梅子的自然酸甜風味，還能有讓人放鬆的成人風後味，很適合夏季的夜晚。

業者表示，4／29 至 5／12 期間購買「CHOYA梅子芒果酷繽沙」再搭配60mL「The CHOYA至極梅酒」，原價 140 元，限量優惠價 119 元。

★《ETtoday新聞雲》提醒您：未成年請勿飲酒。飲酒過量，有害健康。喝酒不開車，開車不喝酒。

關鍵字：

IKEA, 紅心芭樂, 肋眼牛排, 夏季甜點, 異國美食

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

許光漢BOUCHERON耳環當胸針用

許光漢BOUCHERON耳環當胸針用

PRADA夏日草編托特包超欠買

PRADA夏日草編托特包超欠買

凱莉珍娜奢華愛馬仕牆曝光

凱莉珍娜奢華愛馬仕牆曝光

車用擴香5選！找到你最愛的氣息

車用擴香5選！找到你最愛的氣息

投資金條掌握3原則防踩雷

投資金條掌握3原則防踩雷

單手就能戴G-SHOCK　運動更方便

單手就能戴G-SHOCK　運動更方便

宋慧喬疊戴百萬元CHAUMET鑽戒遊法國

宋慧喬疊戴百萬元CHAUMET鑽戒遊法國

30歲後該懂的5件事：人生沒有標準進度

30歲後該懂的5件事：人生沒有標準進度

旅行打包必學「333時髦穿搭法」

旅行打包必學「333時髦穿搭法」

上掀式行李箱爆紅竟和去日本玩有關

上掀式行李箱爆紅竟和去日本玩有關

ET Fashion

推薦閱讀

最討厭被控制的星座Top 3 ！第一名越逼越想離開　就愛唱反調

最討厭被控制的星座Top 3 ！第一名越逼越想離開　就愛唱反調

李多慧被封「台灣人認證」！私下保養超自律　水腫管理方法曝光

李多慧被封「台灣人認證」！私下保養超自律　水腫管理方法曝光

「刀子嘴豆腐心」星座Top 3！第一名最不會講甜話其實心裡超在乎　

「刀子嘴豆腐心」星座Top 3！第一名最不會講甜話其實心裡超在乎　

不愛了怎麼提分手？3個重點把傷害降到最低 最美律師艾默迷你裙裝好俏麗　見證老公喬治克隆尼光榮時刻 最會裝無害！「心機綠茶系」星座Top 3　冠軍一句話就讓人暈船 什麼樣的朋友該保持距離？判斷友情的「5個現實指標」 Jo Malone推出線香太有儀式感！檜木、黑琥珀打造居家沉靜香氛 這朋友值得深交嗎？3個細節判斷人品 梵克雅寶圓珠戒指變彩色　可愛設計小鑽也要最頂級

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面