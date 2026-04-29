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痛失台北車站！微風大動作反擊控評委「未利益迴避」促重新計分

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▲微風廣場痛失台北車站商場經營權，針對評審過程瑕疵提出質疑，今大動作日開記者會控公正性需要被檢視。（圖／記者蔡惠如攝）

▲微風集團痛失台北車站商場經營權，針對評審過程瑕疵提出質疑，今大動作日開記者會控公正性需要被檢視。（圖／記者蔡惠如攝）

記者蔡惠如／台北報導

台北車站商場經營權招標近期出爐，由新光三越取得最優申請人資格，現任經營者微風集團則位居次優申請人。然而針對此次評選程序，微風集團今（4／29）大動作反擊，舉辦記者會並發布新聞稿，提出強烈質疑，指出雙方最終評選結果僅有一分之差，且甄審委員會中疑似存在未落實利益迴避之情事。微風目前已依法正式提出異議，並啟動後續法定程序。

▲微風廣場痛失台北車站商場經營權，針對評審過程瑕疵提出質疑，今大動作日開記者會控公正性需要被檢視。（圖／記者蔡惠如攝）

關鍵一分定勝負，評委背景引發質疑  
記者會一開始，微風副總經理高銘頂表示：「各位媒體應該都比我更早知道台北車站商場的投標結果。」微風表示，其實在投標徵選的過程當中，並沒有提出任何的質疑，但在 4／23 晚上媒體洩出結果之後，才開始發現投標過程有問題，並在台鐵公告之前，也已向台鐵公司遞交證據，但台鐵並未釐清並處理，且在隔天直接公告得標結果。

微風集團於聲明中強調，台北車站作為國家重要交通場站與國門形象，其營運招標的評選應具備最高標準的透明性與公信力。此次標案採序位法評定，最終排名僅在「一分之差」，這意味著任何一位甄審委員的評分偏差，都將直接反轉最終勝負結果。

▲微風針對評審過程瑕疵提出質疑，開記者會控公正性需要被檢視。（圖／記者鄭毓齡攝）

▲微風集團副總經理高銘頂出面說明。（圖／記者鄭毓齡攝）

微風指出，經檢視相關資料，甄審委員名單中的一名范姓雪梅委員，疑似與特定投標企業存在顯著的經濟與業務往來關係。據微風集團了解，新光三越透過金控體系對新光人壽具備實質影響力，范雪梅卻經常為新光人壽提供顧問服務。微風認為，依據現行法規與利益迴避原則，該名委員理應主動迴避卻仍參與評分；當「一分之差」遇上「未迴避疑義」，此評選結果已難以讓社會大眾完全信任。

高銘頂直言：我們有信心，若剔除該爭議的評審委員分數後，「我們一定會是第一名」，但若台鐵不處理，微風也會採取任何其他程序來維護自身權益。台鐵應該要正視這個問題、而且要積極處理。

微風提兩大訴求：剔除爭議評分、重新計算結果  
面對招標爭議，微風集團澄明，此次提出異議並非針對招標結果的情緒反應，也無意要求推翻整體標案或呼籲全面重新評選。微風的主張聚焦於程序的合法與公平性，並向主管機關提出明確訴求，「為維護制度公信力與公共利益，主管機關應依法剔除該名具備利益衝突疑義之委員的評分，並在排除該爭議變因後「重新計算結果」」。

微風集團呼籲，主管機關應秉持專業審慎的原則，在程序爭議尚未徹底釐清之前，重新檢視評選結果的實質正當性。唯有透過嚴謹的程序校正，才能確保評選結果建立在公平、競爭與合法的基礎之上，進而保障參與企業的合法權益與未來的國門營運品質。主管機關目前對此爭議的後續處置，將成為各界關注焦點。

▲微風針對評審過程瑕疵提出質疑，開記者會控公正性需要被檢視。（圖／記者鄭毓齡攝）

▲微風廣場提出關係圖。（圖／記者鄭毓齡攝）

►新光三越7月入主經營台北車站商場　微風表示：依法提出異議

►新光三越回應微風指控「台北車站審議有瑕疵」

關鍵字：

台北車站, 經營權, 新光三越, 微風集團, 利益衝突

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