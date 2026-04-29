PIAGET糖果色珠寶、戒指錶俏皮吸睛　18億精品登台

▲伯爵2026頂級珠寶暨腕錶展《SHAPES of EXTRALEGANZA 奢雅之形》登場。

記者陳雅韻／台北報導

瑞士珠寶暨腕錶品牌伯爵（PIAGET）今（29日）起於台北舉辦《SHAPES of EXTRALEGANZA 奢雅之形》年度大展，規劃三大主題展間呈獻融合藝術、建築與工藝的傑作，無論是造型或寶石選擇盡顯品牌創意與大膽精神，特別是第一展區的EXTRALEGANZA高級珠寶，巧妙呼應80年代米蘭掀起流行的孟菲斯設計，是一場關於色彩、幾何與快樂的設計派對。

▲模特兒佩戴伯爵具立體弧度的Wave Illusion 18K玫瑰金及鉑金項鍊，主石為10.01克拉橢圓形切割紅色尖晶石。（圖／伯爵提供，以下同）

伯爵於第一展區展出多件致敬70至80年代風格的作品，其中Gleaming Shapes 18K白金項鍊以一顆重達14.37克拉的哥倫比亞祖母綠為主石，展現精巧的拆卸結構，可於項鍊與胸針間自由變換。一旁是靈感取自孟菲斯設計風格的Curved Artistry黃色藍寶石項鍊與耳環，採用珠寶罕見的隕硫鐵礦與綠玉髓、黃色藍寶石搭配，以糖果色調與有機線條吸睛。





▲伯爵Gleaming Shapes 18K白金祖母綠鑽石項鍊，鑲嵌14.37克拉哥倫比亞枕形切割祖母綠的鍊墜可取下作爲胸針。





▲模特兒佩戴伯爵鑲嵌鑽石、綠玉髓、隕硫鐵礦與黃色藍寶石的Curved Artistry 18K項鍊與耳環。

步入第二展區，氛圍轉向充滿溫度的文化場域，最有趣的作品是以漫畫與普普藝術為靈感的Arty Pop Blue 18K白金土耳其石鑽石項鍊，其高調醒目的P字鍊墜可取下當胸針佩戴，另有相同設計概念的戒指錶可配成套。而第三展區則彰顯伯爵頂尖製錶工藝，無論是在超薄機芯、高複雜功能領域，抑或精緻金雕或琺琅彩繪等工藝，都在限量錶有完美體現，當中Joyful Twirls彩色寶石超薄自動上鍊珠寶腕錶集高級珠寶工藝與頂級製錶技術之大成，遠看就是一條波浪圖案的華麗手環，近看才發現是一枚能完美貼合手腕的纖薄時計，且搭載標誌性的1200P自製超薄自動上鍊機芯，並開透明底蓋顯露機芯。





▲伯爵Arty Pop Blue 18K白金土耳其石鑽石項鍊，P字鍊墜可取下當胸針佩戴。





▲伯爵Arty Pop Blue 18K白金土耳其石戒指珠寶腕錶。





▲伯爵Joyful Twirls 18K玫瑰金彩色寶石超薄自動上鍊珠寶腕錶。





▲伯爵Altiplano系列18K白金祖母綠鏤空自動上鍊腕錶。

Tiffany & Co.（蒂芙尼）日前則於紐約發表2026年Blue Book高級珠寶系列春季篇章《Hidden Garden 花語祕境》，從傳奇設計師尚史隆伯傑 （Jean Schlumberger ）的代表作擷取靈感，在「Bird on a Rock 石上鳥」篇章中，以綠玉髓串珠營造綠意，襯托中央的22克拉海水藍寶與兩旁的靈動飛鳥，可轉化成胸針佩戴；另一件Paradise Bird天堂鳥胸針則以66.60克拉的橢圓形凸面錳鋁榴石為主石，華麗鳥兒停駐其上，展現奇幻風格。





▲Tiffany Bird on a Rock 石上鳥篇章綠玉髓與海水藍寶項鍊。（圖／Tiffany提供，以下同）





▲Tiffany天堂鳥篇章鉑金和黃K金胸針，鑲嵌一顆66.60克拉的橢圓形凸面錳鋁榴石。