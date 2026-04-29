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梵克雅寶圓珠戒指變彩色　可愛設計小鑽也要最頂級

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▲▼ 梵克雅寶,Tiffany 。（圖／公關照）

▲模特兒佩戴梵克雅寶Perlée系列圓珠珠寶。（圖／梵克雅寶提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

法國珠寶世嘉梵克雅寶（Van Cleef & Arpels）2008年發表以金質圓珠為主角的Perlée系列珠寶，致敬品牌經典圖騰，近期推出由三排大小不一的金質圓珠環繞而成的黃K金、玫瑰金及白K金戒指，以優雅弧線交織璀璨鑽石與彩色寶石，讓佩戴者透過疊戴與混搭，展現個人創意巧思。
 

▲▼ 梵克雅寶,Tiffany 。（圖／公關照）

▲梵克雅寶Perlée diamonds 3排鑲鑽設計的18金戒指，241,000元。

▲▼ 梵克雅寶,Tiffany 。（圖／公關照）

▲梵克雅寶Perlée couleurs 3排圓珠設計的18K玫瑰金鑲紅寶石戒指，289,000元。

梵克雅寶Perlée系列新款三排金質圓珠戒指，將尺寸最大的圓珠配置於戒指頂端，向底部逐漸轉為纖細，金質圓珠與傾斜排列的九顆鑽石相互輝映，這些美鑽均嚴格遵循品牌高於業界的4C標準，僅選用成色D至F級、淨度IF至VVS級的頂級鑽石；此外，同時呈現三款彩色寶石款式，藍寶石與祖母綠分別映襯黃K金座，紅寶石則與玫瑰金相得益彰。

▲▼ 梵克雅寶,Tiffany 。（圖／公關照）

▲梵克雅寶Perlée couleurs 3排圓珠設計的18K金鑲祖母綠戒指，301,000元。

Tiffany & Co.熱門的HardWear系列也加入新設計，搶先於大中華區推出HardWear雙金鍊結鍊墜小型款項鍊，藉由前後相扣的扣環設計，凸顯此系列的個性美感。

▲▼ 梵克雅寶,Tiffany 。（圖／公關照）

▲▼ 梵克雅寶,Tiffany 。（圖／公關照）

▲模特兒配戴Tiffany HardWear雙金鍊結鍊墜小型款，86,000元。（圖／Tiffany提供）

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關鍵字：

梵克雅寶, Van Cleef & Arpels, Tiffany & Co.

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