4部懸疑犯罪台劇推薦　看見人性本質、揭露刑案不見光的真相

文／人物誌

近年臺灣影劇作品的成熟，不只在故事內容、視覺特效的提升，也體現在對社會議題的刻畫，更多了對社會與人性的提問。從《誰是被害者》以鑑識視角拆解兇手心理，到《八尺門的辯護人》以案件道出外籍勞工的弱勢，創作者們將嚴肅議題，改以群體參與的娛樂作包裝，觀眾也從「猜答案」，轉為理解其中脈絡後受有感動。

以下將從四部臺灣劇集，介紹台式懸疑犯罪影視不得錯過的理由！

《八尺門的辯護人》

由鏡文學和中華電信共同出品的《八尺門的辯護人》，改編自「湯英伸事件」，劇集涉及外籍勞工的司法議題，結合近年熱議的全國性公民投票，推出貼近臺灣生活，結合犯罪懸疑及律政的劇集。卡司集結李銘順、初孟軒、范逸臣，並由A-Lin演唱〈天亮之前〉作為本劇主題曲。

▲（圖／《八尺門的辯護人》劇照）

劇中，李銘順飾演公設辯護人「佟寶駒」，本劇也將以公設辯護人的角度，攜手司法菜鳥連晉平，一同擔任涉嫌殺人案印籍移工的辯護人，在罪證確鑿、民意高漲的情況下，兩人發現案件中的弔詭細節。劇集以寫實的法庭攻防，逐漸解析案件的真相，加上寶駒詼諧且有智慧的性格設定，使嚴肅的社會議題能以更多元的方式呈現。

《誰是被害者》系列

Netflix推出的臺灣驚悚劇集《誰是被害者》，卡司陣容集結張孝全、許瑋甯、李沐、王識賢。劇集以張孝全飾演的「方毅任」為主角，以其鑑識官的視角，攜手偵查單位調查每起兇殺案件的真兇，不論是首季的「遺願殺手」，亦或是「器官連續殺人案」，作品成功塑造的詭譎氛圍，與兇手殺意解析的真相，著實令劇迷感到不安與冷冽的真實感。

▲（圖／《誰是被害者》劇照）

方毅任身為系列主角，因患有亞斯伯格症而缺乏共感能力及不善交際，由他的視角，理性且精闢地切入兇殺案件背後的真相，透過被害者們的故事建立支線，並推動方毅任與身邊親友的主線情節，不僅給予觀眾一同推理的腦力激盪，也在悲慘或惆悵的故事中，給予劇迷一同深陷社會議題的反思。

《台灣犯罪故事》

有別前幾部作品的虛構原創性，Disney+台劇《台灣犯罪故事》大膽以真實刑案為原型，其中四個單元包含「南迴搞軌案」、「槍擊要犯劉煥榮」、「吳曉蕙命案」、「江國慶案」的改編。本劇在金鐘58亦入圍12項大獎，並獲「最佳戲劇節目男主角」、「最佳戲劇配樂」的肯定。

▲（圖／《台灣犯罪故事》劇照）

劇集以2000年代為背景，在這輝煌時代，繁榮熱鬧的景象隨處可見，然而在社會中被遺棄的角落，也發生許多不見光，甚至是含冤的無解刑案。劇集將每個案件，拆成三集如同電影的片長，針對犯罪者的動機、偵查方向、社會迴響做詳細交代，使觀眾意識到刑案看似神秘、遙遠，其實常就發生在最習以為常的煩膩生活中。

《死了一個娛樂女記者之後》

懸疑犯罪台劇《死了一個娛樂女記者之後》，改編自作家柯映安的同名小說。劇集以娛樂女記者墜樓身亡的疑案揭開序幕，講述記者同行在臥底調查的過程中，逐步揭開政商名流的醜陋真相。主演包含《我們與惡的距離》林予晞、《影后》薛仕凌，並集結柯淑勤、李銘忠、宋柏緯、黃瀞怡、六月等台劇熟面孔。

▲（圖／《死了一個娛樂女記者之後》劇照）

本劇將以娛樂線記者的視角深入刑案，為何娛樂女記者會出現在夜店毒趴？案件的線索皆指向娛樂大佬，其中又有何隱瞞？劇集不僅帶給觀眾腦力激盪的高潮起伏，亦呈現新聞記者的社會責任與勇敢，尤其在商業與倫理矛盾中仍能公正報導的不易，使本劇普遍收穫劇迷好評。

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