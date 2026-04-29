fb ig video search mobile ETtoday

新光三越回應微風指控！北車商場審議案「盼理性看待」

>

▲▼台南市,新光三越,台南新天地。（圖／記者姜國輝攝）

▲新光三越奪下台北車站商場經營權，微風表示評選有爭議，此為台南新天地分店。（圖／記者姜國輝攝）

記者蔡惠如／綜合報導

台鐵近期公告台北車站商場經營權由新光三越奪下，微風向台鐵表示「審議程序有瑕疵」，台鐵為積極回應導致微風今（4／29）大動作召開記者會，訴求台鐵應剔除其中一名爭議委員的分數、重新計分。記者會才剛辦完，新光三越即發布聲明表示：「盼各界理性看待本案。」看來這場戲還有得吵。

微風廣場經營台北車站商場 20 年，日前台鐵重新招標，結果由新光三越獲得最優申請人，微風僅以 1 分之差落敗，由於評選結果由媒體搶先曝光，導致微風重新調查，發現一位評審委員范雪梅與泛新光集團有關聯，應利益迴避卻無告知，微風表示從結果先曝光到人選問題，均代表審議程序有瑕疵，今大動作召開記者會呼籲台鐵，應將該評審結果剔除重新計分，屆時「微風一定是第一名」，若台鐵未積極處理，將走行政救濟或訴訟來維護權益。

對此，新光三越在記者會後也表示：就台北車站商場ROT招標案一事，新光三越自始至終均依相關規定辦理，我們感謝此案給了新光三越機會，進一步服務消費大眾，並重塑國門意象，我們會全力以赴。對於後續作業，尊重主管機關依程序推進，亦盼各界理性看待本案。

►痛失台北車站！微風大動作反擊控評委「未利益迴避」促重新計分

關鍵字：

標籤:台鐵, 微風, 新光三越, 招標爭議, 台北車站

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

許光漢BOUCHERON耳環當胸針用

許光漢BOUCHERON耳環當胸針用

PRADA夏日草編托特包超欠買

PRADA夏日草編托特包超欠買

凱莉珍娜奢華愛馬仕牆曝光

凱莉珍娜奢華愛馬仕牆曝光

車用擴香5選！找到你最愛的氣息

車用擴香5選！找到你最愛的氣息

投資金條掌握3原則防踩雷

投資金條掌握3原則防踩雷

單手就能戴G-SHOCK　運動更方便

單手就能戴G-SHOCK　運動更方便

宋慧喬疊戴百萬元CHAUMET鑽戒遊法國

宋慧喬疊戴百萬元CHAUMET鑽戒遊法國

30歲後該懂的5件事：人生沒有標準進度

30歲後該懂的5件事：人生沒有標準進度

旅行打包必學「333時髦穿搭法」

旅行打包必學「333時髦穿搭法」

上掀式行李箱爆紅竟和去日本玩有關

上掀式行李箱爆紅竟和去日本玩有關

ET Fashion

推薦閱讀

「刀子嘴豆腐心」星座Top 3！第一名最不會講甜話其實心裡超在乎　

「刀子嘴豆腐心」星座Top 3！第一名最不會講甜話其實心裡超在乎　

亞洲首富千金招待蕾哈娜豪宅做客　連換頂級華服氣勢不輸天后

亞洲首富千金招待蕾哈娜豪宅做客　連換頂級華服氣勢不輸天后

沒有邊界感！做事最沒分寸三大星座　TOP 1總以「為你好」情勒式越界

沒有邊界感！做事最沒分寸三大星座　TOP 1總以「為你好」情勒式越界

最美律師艾默迷你裙裝好俏麗　見證老公喬治克隆尼光榮時刻 什麼樣的朋友該保持距離？判斷友情的「5個現實指標」 比上次還美！Puma聯名Jil Sander全新鞋款極簡控最愛　必敗3原因一次看 情緒低谷怎麼撐過？5個方法慢慢把自己拉回來 什麼樣的男人可以嫁？「5個關鍵特質」比浪漫更重要 遠離消耗你的人事物！「5個方法」教你丟掉負能量 別把翹腳當習慣！5個私密處保養NG壞習慣　你中了幾個？

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面