新光三越回應微風指控！北車商場審議案「盼理性看待」

▲新光三越奪下台北車站商場經營權，微風表示評選有爭議，此為台南新天地分店。（圖／記者姜國輝攝）

記者蔡惠如／綜合報導

台鐵近期公告台北車站商場經營權由新光三越奪下，微風向台鐵表示「審議程序有瑕疵」，台鐵為積極回應導致微風今（4／29）大動作召開記者會，訴求台鐵應剔除其中一名爭議委員的分數、重新計分。記者會才剛辦完，新光三越即發布聲明表示：「盼各界理性看待本案。」看來這場戲還有得吵。

微風廣場經營台北車站商場 20 年，日前台鐵重新招標，結果由新光三越獲得最優申請人，微風僅以 1 分之差落敗，由於評選結果由媒體搶先曝光，導致微風重新調查，發現一位評審委員范雪梅與泛新光集團有關聯，應利益迴避卻無告知，微風表示從結果先曝光到人選問題，均代表審議程序有瑕疵，今大動作召開記者會呼籲台鐵，應將該評審結果剔除重新計分，屆時「微風一定是第一名」，若台鐵未積極處理，將走行政救濟或訴訟來維護權益。

對此，新光三越在記者會後也表示：就台北車站商場ROT招標案一事，新光三越自始至終均依相關規定辦理，我們感謝此案給了新光三越機會，進一步服務消費大眾，並重塑國門意象，我們會全力以赴。對於後續作業，尊重主管機關依程序推進，亦盼各界理性看待本案。