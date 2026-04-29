Janet分享近況帶小孩也要時髦！穿上ba＆sh笑喊「這就是我的衣櫃」

記者鮑璿安／台北報導

法國時裝品牌 ba&sh 延續自由樂觀的精神，今29日發表2026 Wellness 暨春夏系列，邀請許久不見的女星Janet 謝怡芬演繹，她受訪時形容自己穿上這一季單品時非常自在，既舒服、又有自信，直說「這家店完全就是我的衣櫃，歡迎來我家」，更說自己收工後就要來購物了。





▲Janet 示範2026 Wellness「自在生活」系列，卡其綠 KIRA 拉鍊棉質運動衫。（圖／記者黃克翔攝）

Janet 提到自己平常生活裡需要面對的是接小孩、煮飯、扛東西、忙進忙出，夏天穿衣最難的是既想涼快，又想保有時尚感，而這一季單品剛好把這兩件事平衡得很好。她尤其喜歡內搭簡單、線條俐落、可以自在活動的設計。尤其是當天演繹的 2026 Wellness「自在生活」系列，以卡其綠 KIRA 拉鍊棉質運動衫、MIA 棉質背心 搭配 KOKO 棉質寬管褲 亮相，整體用柔和色調與寬鬆但不失修飾感的輪廓。

另一套她特別提到喜歡的，則是春夏系列帶有美國西部風格的 LAURA 刺繡丹寧上衣搭配 VIVY 刺繡喇叭牛仔褲，俐落中帶有復古感，版型修飾卻不誇張，很適合城市穿梭，也很適合旅行。Janet 也聊到，自己近來最能讓身心放鬆、重新充電的方式，就是把重心完全放在當下，也迷上了種菜，經常帶孩子去山上玩耍。

Wellness 系列主打身心平衡與輕鬆切換，透過親膚材質、俐落剪裁與剛剛好的設計感，描繪出一種不需要太用力、卻依舊有風格的都市衣櫥；春夏系列則以「加州夢旅」為靈感，揉合美國西部風情與公路電影氛圍，透過丹寧、刺繡、流蘇與復古細節，勾勒出更率性灑脫的女性輪廓。除了系列本身，ba&sh 也同步在台北微風信義精品店打造限時四天的 ba&sh Wellness Café 體驗空間，從 4 月 30 日到 5 月 3 日，以咖啡香氣、自然光影與輕盈舒適的空間設計，把「自在生活」進一步變成可以被感受的場景。

同場加映

Maison Kitsuné 2026 春夏系列以「Travellers in Paris 巴黎旅人」為題，由新任創意總監 Abigail Smith 首度操刀，延續品牌標誌性的 Paris–Tokyo 雙城精神，把巴黎優雅與日式細膩重新揉進當代衣櫥。Maison Kitsuné 強調能自在切換日夜場景的實穿性，從風衣、工裝到機能夾克，細節被轉化成更輕盈的都會語言；材質則運用皺褶棉質府綢、日本混紡棉料與輕量科技面料，讓衣服在結構與舒適度之間找到漂亮平衡。聯名也成為隱藏亮點，包括與日本丹寧品牌 KURO、香港 眼鏡品牌 A. SOCIETY，以及法國童裝品牌 Bonpoint 的合作系列都一一登場。