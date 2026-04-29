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30+體力變差不是老！營養師激推4款「優質蛋白質」緩解疲勞

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記者曾怡嘉／台北報導　圖／Unsplash

過了30歲，很多人開始感覺體力變差、容易疲勞，其實不一定是年紀問題，可能和日常營養攝取有關。營養師孫語霙分享，特別是蛋白質不足，會直接影響代謝與修復力，從日常飲食補起來更關鍵。

營養師孫語霙表示，隨著年齡增加，身體代謝與肌肉量可能逐漸下降，如果蛋白質攝取不足，容易出現疲勞、無力甚至恢復變慢的狀況。尤其生活忙碌時，飲食不規律更容易忽略這一塊。

溏心蛋／水煮蛋／蒸蛋：快速補充不費力

▲▼補充蛋白質。（圖／Unsplash）

雞蛋是吸收率高的優質蛋白質來源，取得方便、料理簡單。當忙到沒時間好好吃一餐時，吃1-2顆蛋就能快速補充營養，同時帶來一定的飽足感，是日常最容易執行的選擇。

#牛腱肉：高蛋白也補鐵

牛腱肉屬於低脂、高蛋白，同時富含鐵質的肉類，對於容易頭暈或有缺鐵困擾的人來說，是不錯的補充來源。透過燉煮方式料理，也能兼顧口感與營養吸收。補充時記得留意份量與烹調方式，避免過多油脂或鹽分，給身體帶來多於負擔。

#雞湯：溫和補充、幫助修復

▲▼補充蛋白質。（圖／Unsplash）

雞湯含有多種胺基酸，適合在身體疲勞或肌肉痠痛時補充。像是長時間抱小孩、工作勞累後，來一碗熱雞湯，不僅補充營養，也能讓身體稍微放鬆。

#虱目魚：好消化又營養密集

相較於部分肉類，虱目魚更容易消化吸收，並含有蛋白質、鈣質與DHA等營養。無論煮粥或煮湯都適合，全家大小都能一起食用，對於產後或需要補充營養的人也相對友善。
 

關鍵字：

蛋白質, 體力, 營養, 疲勞, 補充

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