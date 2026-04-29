Jo Malone推出線香太有儀式感！檜木、黑琥珀打造居家沉靜香氛

記者曾怡嘉／台北報導

居家香氛從擴香、蠟燭延伸至更具儀式感的線香，Jo Malone London首度推出線香系列，結合日本香道文化與傳統製香工藝；同時Perfumer H也攜手Studio Nicholson推出聯名線香，讓氣味成為更貼近日常的感官體驗。

Jo Malone London全新「線香系列」以日本香道文化為靈感，攜手擁有逾400年歷史的製香匠人手工打造，將品牌擅長的芳醇香氛工藝延伸至居家空間。透過線香緩慢燃燒，釋放穩定且純淨的香氣，讓空間節奏自然沉靜。隨著煙霧層層展開，香氣不只是嗅覺體驗，也強調視覺與儀式感的堆疊，適合想入門線香的使用者。

▲Jo Malone 檜木與雪松線香，1,660元；黑琥珀線香，1,660元。

此次系列推出兩款木質調選擇，「檜木與雪松線香」融合草本與清新木質氣息，品牌表示靈感來自日本檜木森林，點燃後帶出溫潤、乾淨的氛圍，如同在家中營造森林浴感受。另一款「黑琥珀線香」則以伽羅木為核心，結合辛香與木質調性，呈現較為深沉、內斂的氣息，煙韻細緻且層次豐富，走向更成熟穩重的香氛風格。

在使用設計上，每盒內含30支線香，每支燃燒時間約25至30分鐘，並附簡約香座。摺疊式包裝方便收納，也可依需求折取長度，自行調整燃燒時間與香氣濃淡，讓使用更具彈性。

▲Perfumer H SOAP 皂 線香，30支，1,750元。

另一亮點是英國香氛品牌Perfumer H首度攜手服裝品牌Studio Nicholson，推出聯名《SOAP皂線香》，將「乾淨織物貼膚」的感受轉化為氣味創作。

香氣從荳蔻與白胡椒的微辛開場，延伸至醛香與橙花的潔淨層次，最後由白麝香、龍涎香與東加豆收尾，形成柔和且持續延展的木質基調。線香由日本京都傳統製香師手工製作，未添加染料與化學成分，強調氣味的純粹與自然質地。