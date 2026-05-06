海外親子旅遊怎麼選？日本、新加坡　3個家長們認為適合家庭旅遊的地方

文／人物誌

有了孩子後，每回要安排出國旅遊的計畫就不能像以往一樣隨心所欲。許多父母會掙扎：「是不是應該趁他們還小，旅宿費相對便宜的時候先出去玩一波呢？不過，他們會記得嗎？」「而且，其他國家有像臺灣一樣，處處育兒友善嗎？」

無論如何，帶小孩出國確實是一趟辛苦又特別的回憶，也許當下累歸累，但事後想起來，勢必也是一份難忘的體驗。那麼，爸媽可以選擇哪些國家呢？這裡精選了三個家長們一致認為適合家庭旅遊的地方，大家不妨參考看看吧！

1.日本

臺灣人最喜歡去的日本，四季皆有不同的美麗風景，加上飲食和各類文化豐富多元，每年的海外旅客更是不斷上升。

▲日本很適合帶小朋友去旅遊。（圖／pexels，下同）

不僅如此，其實日本很適合帶小朋友去旅遊喔！不少父母會在親子第一次海外旅行選擇沖繩，除了航程短、距離近之外，地理環境和飲食文化也和臺灣相近，在交通上還可以輕鬆自駕，解決小孩行李大包小包的問題。當然，如果孩子大一點，便可考慮各府各縣的自由行，日本的交通還算便利，只有事先查好相對應的時間，就很好安排行程囉。

2.新加坡

空氣怡人、舒適溫暖的新加坡，是個非常有秩序的國家，從出入境那座令人驚豔的樟宜機場，便可感受到獨特的氛圍。

由於交通十分便利，不管是去環球影城、新加坡動物園，還是濱海灣花園等等，皆可輕鬆抵達，加上公共空間也很注重「親子友善」，假設是小寶寶需要哺乳室、尿布台、無障礙空間都不必擔心。小朋友來到這裡，可以體驗不同的國情和美食，語言方面基本上也都能溝通，試著讓孩子和在地人互動，也能夠在旅遊的過程中，獲得有別於以往的經驗。

3.香港

比起的熱門的東京迪士尼，相對比較好入手、人潮沒有那麼洶湧的香港迪士尼，似乎更適合作為親子旅遊的景點，小朋友可以在這裡近距離接觸喜歡的角色，體驗有趣、刺激的遊樂設施。

除此之外，香港因曾受英國殖民，多元文化的充斥下，交織出豐富的生活風采和飲食文化，像是城市隨處可見的丁丁車，抑或是各類美味的港式點心，勢必都不容錯過。此外，美麗的維多利亞港風景、太平山夜景、昂坪纜車等等，可以同時享受大自然和城市融合而成的氣氛，也為旅遊增添了不少新鮮的回憶。

前幾年因為疫情的關係，大家只能在國內旅遊，隨著這兩年國外旅行的復甦，父母們紛紛規劃帶著全家大小一起出國玩，希望能有不同的旅遊體驗。同時身為爸媽的你，還在煩惱之後要帶孩子去哪裡「見見世面」呢？就參考上述的三個國家，作為入門的選擇吧！

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