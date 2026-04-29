aespa寧藝卓拿下GUCCI全球品牌大使！黑長直＋慵懶夾克造型美出高級感

記者鮑璿安／綜合報導

GUCCI 正式宣布 aespa 成員寧藝卓（NINGNING）出任全球品牌大使，這項新身分一公開，立刻掀起話題！GUCCI 在聲明中提到，寧藝卓憑藉強烈舞台魅力、出色歌唱實力與鮮明藝術風格，已成為新世代表演者中的代表性聲音之一，而作為 aespa 成員所累積的國際影響力，也讓她與全球粉絲之間建立起高度連結；未來她將參與一系列 GUCCI 活動與專案，進一步深化品牌與全球受眾的對話。

這次釋出的形象照之中，寧藝卓以一頭筆直黑長髮搭配極具存在感的上揚眼線入鏡，整體妝容乾淨俐落，卻帶著明確的冷豔氣場。她身穿奶油白色寬鬆外套，利用放大的肩線與蓬鬆袖型，塑造出帶有包覆感的輪廓，再以下身貼身黑色褲裝收住整體比例，讓視覺焦點自然集中在上半身的廓形。

寧藝卓與GUCCI的適配度超高，她本人也表示，能成為 GUCCI 全球品牌大使，讓她感到非常榮幸與興奮，更坦言自己從小就對這個擁有超過百年工藝歷史的品牌充滿嚮往，如今能攜手 GUCCI 將設計帶給新世代與更多元的品味族群，對她而言像夢一樣。

與此同時，Miu Miu也正式宣布 TXT 成員然竣 YEONJUN 成為品牌摯友，並釋出全新的形象照，然竣以一身復古學院風造型亮相，展現與品牌的極佳默契，將 Miu Miu 童趣又帶點反叛的時裝語言穿得很有說服力，也讓人更期待他接下來的時尚表現。





▲Miu Miu 正式宣布 TXT 成員然竣 YEONJUN 成為品牌摯友。（圖／品牌提供）

