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不愛了怎麼提分手？3個重點把傷害降到最低

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星座,個性,。（圖／IG）

▲不愛了怎麼提分手。（圖／IG）

記者鮑璿安／綜合報導

感情裡最難的，往往不是相愛，而是當你清楚知道自己已經不愛了，卻還得親口把這件事說出來。很多人害怕傷害對方，於是選擇拖延、冷淡，甚至用消失來代替結束，但其實真正讓人更受傷的，往往不是分手本身，而是被含糊對待、被吊在半空的感覺。如果已經確定感情回不去了，與其繼續耗著，不如用更成熟的方式說清楚。以下這 3 點，就是提分手時最重要的原則。

1. 不要一邊提分手一邊給希望

提分手之前，最重要的是先問清楚自己：這是一時情緒，還是真的已經走不下去？如果你其實還在猶豫，卻先把分手說出口，對方很容易在混亂裡接收到錯誤訊號，甚至以為還有挽回空間。真正成熟的分手，不是邊說狠話邊等對方挽留，而是在想清楚之後，用清楚而穩定的態度把決定說明白。

2. 說清楚，但不要用指責的方式把錯全丟給對方

很多人提分手時，會下意識想找一個最合理的理由，最後卻變成一場責怪大會。其實分手不一定非得有誰犯了大錯，有時候只是感情變了、狀態不同了。與其反覆細數對方哪裡不好，不如誠實表達自己的感受，例如「我發現自己已經沒辦法像以前那樣投入這段關係」。把重點放在自己的狀態，而不是審判對方，雖然一樣會痛，但至少不會讓場面變得更難堪。

3. 結束後要有界線，別用關心延續曖昧

很多人最容易犯的錯，不是提分手，而是分手後又因為愧疚持續關心、安撫，結果讓對方更難抽離。既然決定結束，就要給彼此一個真正退開的空間。這不是狠心，而是必要的界線。你可以尊重對方的情緒，但不需要繼續扮演半個戀人的角色，因為那種似有若無的關心，常常比乾脆離開更讓人放不下。

關鍵字：

分手技巧, 感情告別, 成熟分手, 情感界線, 感情建議

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