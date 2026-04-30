約旦王室最美婆媳檔合體　王后謝王儲妃帶來溫暖與喜悅

▲約旦王后拉尼婭（左）分享她與媳婦王儲妃拉吉瓦哈立德阿爾賽芙的合照，祝福她生日快樂。（圖／翻攝qeenrania IG）

記者陳雅韻／台北報導

約旦王儲妃拉吉瓦哈立德阿爾賽芙（Rajwa Al Saif），28日歡度32歲生日，

老公約旦王儲胡笙阿卜杜拉（Hussein bin Abdullah）第一時間就在IG分享全家福照片，祝她生日快樂；她的婆婆、有「阿拉伯的黛安娜」之稱的約旦王后拉尼婭（Queen Rania），也貼出婆媳合影照片祝福她，兩人同框被粉絲盛讚「最美婆媳」。

拉吉瓦王儲妃是沙烏地阿拉伯最大工程建築公司創辦人哈立德的掌上明珠，畢業於紐約雪城大學建築系，畢業後便於洛杉磯的建築設計公司工作，2023年6月與約旦王儲胡笙阿卜杜拉舉辦世紀婚禮，隔年8月迎來小公主誕生，一家三口幸福甜蜜，在王儲分享的全家福照中，拉吉瓦王儲妃與女兒都穿Chloe雕花白衣，展現優雅母女裝。





▲約旦王儲胡笙阿卜杜拉（右）與老婆拉吉瓦哈立德阿爾賽芙育有1女，一家三口幸福甜蜜。（圖／翻攝anisha _mateen IG）

32歲生日當天，拉吉瓦王儲妃也收到婆婆王后拉尼婭的祝福，並向她表達感謝之意，寫下「由衷感謝妳每天為我們的生活帶來這麼多溫暖與喜悅」，足見這對王室最美婆媳檔，感情深厚。

