李多慧被封「台灣人認證」！私下保養超自律　水腫管理方法曝光

▲即便工作高壓忙碌，李多慧依然隨時保持招牌元氣笑容。（圖／記者劉耿豪攝，以下同）

記者曾怡嘉／台北報導

韓籍啦啦隊女神李多慧今（29）日出席養蔘元氣代言活動，分享在高強度工作下維持體力與好氣色的日常習慣。她透露，除了飲食與保養自律，隨身補給與「儀式感」是讓自己隨時保持元氣的關鍵。

來台發展三年多，李多慧不只活躍於啦啦隊舞台，工作版圖已延伸至影歌視多元領域，近期更參與隊服設計、嘗試中文教學內容創作，自然流暢的台式口音，也讓她被網友笑稱是「被台灣人認證的台灣人」。





▲李多慧相當自律，力求完美好狀態。

活動現場，李多慧分享自己會以養蔘元氣凍作為日常補給，依當天狀態與工作需求調整食用時機。她特別提到，將元氣凍冷藏後食用，口感更Q彈，也更適合台灣夏季的悶熱氣候。她也會將其切塊加入冰淇淋或優格，變化成清爽點心，兼顧補給與風味。

談到維持體力與膚況的方法，李多慧表示，自己每天早晨會以特級初榨橄欖油搭配番茄，作為抗氧化飲品她也會隨身攜帶元氣凍作為補給，她認為精準營養與日常保養並行，才能在高壓工作下維持穩定狀態。



▲她從不吝展現窈窕好身材。（圖／翻攝自FB/李多慧）

針對女性常見的水腫困擾，李多慧則分享起床會先補充約500cc水或飲用南瓜茶，幫助身體代謝；睡前則穿壓力襪維持隔日狀態。她也坦言特別在意上半身線條，包括腰部、手臂與腹部，平時會透過居家按摩與滾輪輔助維持曲線。

