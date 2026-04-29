fb ig video search mobile ETtoday

李多慧被封「台灣人認證」！私下保養超自律　水腫管理方法曝光

>

▲▼ 李多慧白蘭氏「養蔘元氣凍」記者會。（圖／記者劉耿豪攝）

即便工作高壓忙碌，李多慧依然隨時保持招牌元氣笑容。（圖／記者劉耿豪攝，以下同）

記者曾怡嘉／台北報導

韓籍啦啦隊女神李多慧今（29）日出席養蔘元氣代言活動，分享在高強度工作下維持體力與好氣色的日常習慣。她透露，除了飲食與保養自律，隨身補給與「儀式感」是讓自己隨時保持元氣的關鍵。

來台發展三年多，李多慧不只活躍於啦啦隊舞台，工作版圖已延伸至影歌視多元領域，近期更參與隊服設計、嘗試中文教學內容創作，自然流暢的台式口音，也讓她被網友笑稱是「被台灣人認證的台灣人」。

▲▼ 李多慧白蘭氏「養蔘元氣凍」記者會。（圖／記者劉耿豪攝）

▲李多慧相當自律，力求完美好狀態。

活動現場，李多慧分享自己會以養蔘元氣凍作為日常補給，依當天狀態與工作需求調整食用時機。她特別提到，將元氣凍冷藏後食用，口感更Q彈，也更適合台灣夏季的悶熱氣候。她也會將其切塊加入冰淇淋或優格，變化成清爽點心，兼顧補給與風味。

談到維持體力與膚況的方法，李多慧表示，自己每天早晨會以特級初榨橄欖油搭配番茄，作為抗氧化飲品她也會隨身攜帶元氣凍作為補給，她認為精準營養與日常保養並行，才能在高壓工作下維持穩定狀態。
 

▲▼李多慧保養。（圖／翻攝自FB/李多慧）

▲她從不吝展現窈窕好身材。（圖／翻攝自FB/李多慧）

針對女性常見的水腫困擾，李多慧則分享起床會先補充約500cc水或飲用南瓜茶，幫助身體代謝；睡前則穿壓力襪維持隔日狀態。她也坦言特別在意上半身線條，包括腰部、手臂與腹部，平時會透過居家按摩與滾輪輔助維持曲線。
 

關鍵字：

李多慧, 元氣凍, 保養秘訣, 高強度工作, 水腫調理

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

許光漢BOUCHERON耳環當胸針用

許光漢BOUCHERON耳環當胸針用

PRADA夏日草編托特包超欠買

PRADA夏日草編托特包超欠買

凱莉珍娜奢華愛馬仕牆曝光

凱莉珍娜奢華愛馬仕牆曝光

車用擴香5選！找到你最愛的氣息

車用擴香5選！找到你最愛的氣息

投資金條掌握3原則防踩雷

投資金條掌握3原則防踩雷

單手就能戴G-SHOCK　運動更方便

單手就能戴G-SHOCK　運動更方便

宋慧喬疊戴百萬元CHAUMET鑽戒遊法國

宋慧喬疊戴百萬元CHAUMET鑽戒遊法國

30歲後該懂的5件事：人生沒有標準進度

30歲後該懂的5件事：人生沒有標準進度

旅行打包必學「333時髦穿搭法」

旅行打包必學「333時髦穿搭法」

上掀式行李箱爆紅竟和去日本玩有關

上掀式行李箱爆紅竟和去日本玩有關

ET Fashion

推薦閱讀

李多慧被封「台灣人認證」！私下保養超自律　水腫管理方法曝光

李多慧被封「台灣人認證」！私下保養超自律　水腫管理方法曝光

「刀子嘴豆腐心」星座Top 3！第一名最不會講甜話其實心裡超在乎　

「刀子嘴豆腐心」星座Top 3！第一名最不會講甜話其實心裡超在乎　

什麼樣的朋友該保持距離？判斷友情的「5個現實指標」

什麼樣的朋友該保持距離？判斷友情的「5個現實指標」

最美律師艾默迷你裙裝好俏麗　見證老公喬治克隆尼光榮時刻 比上次還美！Puma聯名Jil Sander全新鞋款極簡控最愛　必敗3原因一次看 這朋友值得深交嗎？3個細節判斷人品 亞洲首富千金招待蕾哈娜豪宅做客　連換頂級華服氣勢不輸天后 沒有邊界感！做事最沒分寸三大星座　TOP 1總以「為你好」情勒式越界 不愛了怎麼提分手？3個重點把傷害降到最低 最會裝無害！「心機綠茶系」星座Top 3　冠軍一句話就讓人暈船

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面