凱特王妃踢鐵板　天藍色配棕色造型挨批醜

▲凱特王妃（中）與王儲威廉（左）造訪慈善機構IntoUniversity，她的服裝配色引來批評。（圖／翻攝intouniversity IG）

記者陳雅韻／台北報導

英國王儲威廉與凱特王妃於29日歡慶結婚15周年，他們發布一家五口躺在草地上開懷大笑的全家福照外，夫婦倆還走訪「王室婚禮慈善基金」自2011年起支持的慈善機構IntoUniversity，了解機構如何幫助青少年發揮潛能。凱特王妃穿著天藍色的西裝外套呼應老公的藍色襯衫，內搭棕色上衣與長褲，但此服裝配色挨批醜，網友直呼「藍色配棕色好衝突，真心不懂」。

▲凱特王妃與王儲威廉和學生們開心互動。（圖／翻攝intouniversity IG）



向來是時尚資優生的凱特王妃，難得踢到鐵板，她穿天藍色的ROLAND MOURET西裝外套，搭配棕色上衣與直筒褲，拆開看來每件單品都俐落有型，但顏色組合起來有些衝突，且這不是她第一次挑戰藍配棕色，讓向來喜愛她穿搭風格的粉絲都喊「奇怪配色又來了」。

▲威廉一家五口赤腳躺在草地上享受悠閒時光，身旁還有兩隻愛犬相伴。（圖／翻攝princeandprincessofwales IG）

雖然公開場合造型難得挨批，但不可否認凱特王妃人美心善深獲眾人支持，她與威廉結婚15周年恩愛如昔，一起走過她罹癌陰霾，夫妻倆於「水晶婚」當日公開一家人赤腳躺在草地上享受休閒時光的照片，氣氛輕鬆愉快，威廉身旁除了有大眾熟悉的黑色可卡犬Orla，身旁還躺著一隻棕色犬，似乎是他們一家尚未公布的神秘新成員。

