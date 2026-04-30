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85度C今推黑糖珍珠系列「第二杯25元」　限定一天慶國際珍奶日

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記者蔡惠如／綜合報導

今 4／30 迎來國際珍奶日，85 度 C 也推出旗下黑糖珍珠系列優惠，今限定一天該系列「第二杯 25 元」優惠，喜歡珍奶的民眾不妨揪咖撿便宜，不然一個人多喝一杯也是很可以！台灣老牌天仁茗茶也推優惠，913 珍珠奶茶與 919 深焙珍珠奶茶直接推限量價單杯 24 元，請大家甜甜的幸福喝爆！

▲國際珍奶日。（圖／業者提供）

▲85度Ｃ慶國際珍奶日推優惠。（圖／業者提供）

因應國際珍奶日，85 度 C 祭出購買「中杯黑糖珍珠鮮奶」和「大杯黑糖珍珠厚奶茶」，即享第二杯 25 元超殺優惠，換算等同大杯黑糖珍珠厚奶茶兩杯原價 110 元，特價 80 元；中杯黑糖珍珠鮮奶兩杯原價 130 元，特價 90 元，活動限同品項、不限冰熱，現購現取每人限三組，外送及電話訂購無此優惠，寄杯辦法依各門市公告為主。

▲國際珍奶日。（圖／業者提供）

85度C表示，店內黑糖珍珠為每日新鮮熬煮，入口即能感受到濃郁黑糖香氣，黑糖珍珠鮮奶以醇厚鮮奶為基底，奶香滑順，而黑糖珍珠厚奶茶則融合濃郁茶香與奶香，風味更加飽滿厚實，適合當甜甜下午茶。

▲國際珍奶日。（圖／業者提供）

天仁茗茶慶國際珍奶日也推出優惠，旗下中杯 913 珍珠奶茶，以及中杯 919 深焙珍珠奶茶，均推出限量單杯 24 元優惠，比超商包裝飲料還便宜，每日限量記得早早去卡位。

關鍵字：

珍珠奶茶, 85度C, 天仁茗茶, 優惠, 國際珍奶日

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