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安海瑟薇化身貴氣豹女郎　配紅裙氣場強大

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▲▼安海瑟薇與愛蜜莉布朗 。（圖／CFP）

▲安海瑟薇出席《穿著Prada的惡魔 2》紐約放映會，穿Michael Kors豹紋大衣配紅洋裝氣場強大。（圖／CFP）

記者陳雅韻／台北報導

好萊塢女星安海瑟薇（Anne Hathaway）與艾蜜莉布朗（Emily Blunt）一同出席了在紐約下東城 Metrograph戲院舉行的《穿著Prada的惡魔 2》放映會，呼應電影紅色高跟鞋元素，兩位女星在一連串宣傳行程中頻繁穿著紅色服裝，此次放映會安海瑟薇穿紅洋裝外還罩上豹紋大衣，展現強大氣場。

安海瑟薇選穿 Michael Kors豹紋大衣搭配紅色抓皺洋裝亮相，紅洋裝更與她的 Manolo Blahnik BB 高跟鞋、唇色，以及 Aspinal of London Midi Mayfair深色亮面櫻桃漸層鱷魚皮包款完美呼應，耳際則閃耀著她代言的寶格麗（BVLGARI）鑽石耳環，相當貴氣。

▲▼安海瑟薇與愛蜜莉布朗 。（圖／CFP）

▲愛蜜莉布朗穿 Ferragamo 2026 早秋系列紅色水手針織衫，搭配亮面黑色漆皮裙亮相。（圖／CFP）

艾蜜莉布朗在紐約放映會上，則穿著Ferragamo 2026 早秋系列帶有金色鈕扣裝飾的厚實紅色水手針織衫，搭配亮面黑色漆皮半身裙，看似截然不同風格的兩件單品組合起來展現衝突美感，再配上黑色漆皮穆勒鞋，時髦極了，戲裡她與安海瑟薇都是時尚圈重要人物，戲外亦然。
 

►安海瑟薇LV紅裝好俏麗　艾蜜莉布朗草編馬甲遮了珍珠光

►安海瑟薇雕塑感禮服上身　透膚布料微性感

關鍵字：

安海瑟薇, BVLGARI, 寶格麗, Michael Kors, 愛蜜莉布朗, Ferragamo

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