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舒華低胸黑裝配寶格麗珠寶美翻　想打包戒指與項鍊讚帥氣

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▲▼寶格麗珠寶發表星光場-舒華。（圖／記者周宸亘攝）

▲舒華現身寶格麗台北101精品店宣傳B.zero1系列珠寶。（圖／記者周宸亘攝）

記者陳雅韻／台北報導

南韓人氣女團i-dle成員舒華今（30日）受邀出席BVLGARI（寶格麗） B.zero1系列新品發表會，她身穿低胸黑色禮服搭配最新珠寶亮相，引起上百位粉絲瘋狂尖叫，不時還有粉絲大喊：「舒華太漂亮了！」讓她開心回應手比愛心道謝，問及最想收藏哪一件珠寶？她說：「我推薦戒指與項鍊，此次有精鋼設計，非常帥氣，在日常中配白T恤或西裝都很搭。」

▲▼寶格麗珠寶發表星光場-舒華。（圖／記者周宸亘攝）

▲身穿黑色低胸禮服的舒華一現身，引來粉絲瘋狂尖叫。（圖／記者周宸亘攝）

寶格麗B.zero1系列珠寶的設計靈感來自羅馬競技場，舒華穿戴新品感覺像「穿上自信的盔甲」，她認為寶格麗不設限的設計與精神，與她生涯規劃相似，她表示：「我還會繼續學習，持續挑戰與突破。」同場嘉賓還有Energy成員Toro郭葦昀、高球好手曾雅妮、策展人丁春誠、名廚陳嵐舒、小提琴家李齊，共同見證經典珠寶的嶄新面貌。

▲▼寶格麗珠寶發表星光場。（圖／記者周宸亘攝）

▲策展人丁春誠西裝筆挺搭配寶格麗B.zero1珠寶。（圖／記者周宸亘攝）

▲▼寶格麗珠寶發表星光場。（圖／記者周宸亘攝）

▲Energy成員Toro郭葦昀疊戴B.zero1項鍊。（圖／記者周宸亘攝）

▲▼寶格麗珠寶發表星光場。（圖／記者周宸亘攝）

▲高球選手曾雅妮戴出B.zero1珠寶的酷味。（圖／記者周宸亘攝）

▲▼寶格麗珠寶發表星光場。（圖／記者周宸亘攝）

▲名廚陳嵐舒展現優雅風格。（圖／記者周宸亘攝）

▲▼寶格麗珠寶發表星光場。（圖／記者周宸亘攝）

▲小提琴家李齊也現身寶格麗活動。（圖／記者周宸亘攝）

舒華隊友宋雨琦今年則出任Tiffany & Co.大中華區品牌大使，藉由她展現品牌的獨特魅力，她近期登上舞台都佩戴Tiffany & Co.中性風格的熱賣款HardWear珠寶，為整體造型增添酷味，而日前Tiffany於紐約發表Blue Book高級珠寶系列發表會，她也盛裝出席展現高級珠寶之美。

▲▼ 宋雨琦 。（圖／公關照）

▲宋雨琦是Tiffany大中華區品牌大使。（圖／Tiffany提供）

►舒華30日現身台北101　戴時髦珠寶為寶格麗造勢

►梵克雅寶圓珠戒指變彩色　可愛設計小鑽也要最頂級

關鍵字：

舒華, BVLGARI, 寶格麗, Tiffany & Co., 宋雨琦

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