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從裸足鞋到人魚鱗片裙！CHANEL度假秀重回比亞里茲　在海灘與沙龍間遊走

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記者鮑璿安 ／綜合報導

由藝術總監 Matthieu Blazy首次操刀的香奈兒2026/27 Cruise 度假系列日前在比亞里茲（Biarritz）發表，經過春夏高級時裝系列的磨合之後，已經將時尚迷們的期待值拉到最高點，果不其然Matthieu為此系列呈現獨特且繽紛愜意的海岸風情，展現出更加游刃有餘、輕鬆自在的面貌。「沙龍之下，即是沙灘」（Sous le salon la plage）這句話也正好為本季定下基調，正是那充滿大海、沙灘、陽光與微風的戶外世界，催生了對實用功能與行動上舒適度的渴望，協助女性從受限於沙龍文化的傳統束縛中解放。

▲▼ 香奈兒。（圖／品牌提供）

▲▼ 香奈兒。（圖／品牌提供）

▲▼ 香奈兒。（圖／品牌提供）

▲由藝術總監 Matthieu Blazy首次操刀的香奈兒2026/27 Cruise 度假系列日前在比亞里茲（Biarritz）發表。（圖／品牌提供）

香奈兒每一年度假系列的選址都暗藏寓意，這一回也不例外，比亞里茲不僅是個藝術活力迸發的度假勝地，嘉柏麗香奈兒也正是在此處開設了自己的高級訂製服工作坊，並發表首批系列作品，因此Matthieu以回歸本源的意涵再次來到比亞里茲，也寫下度假系列首秀的新篇章。從開場的標誌性黑色洋裝，就讓人夢回1926 年代，當高級訂製服仍以華麗繁複為主流時，香奈兒女士以一襲實穿、精準、簡約卻極具魅力的黑色洋裝，為時尚寫下全新定義。《Vogue》當年更將其譽為香奈兒的「福特」，當時它像一場時裝革命，讓原本屬於勞動女性、女僕、修女的黑色衣著，被重新定義為現代女性的風格宣言。這套以深 V 領口搭配放射狀線條的洋裝，以極簡卻精準的方式再次出現，依然吸引眾人目光。

▲▼ 香奈兒。（圖／品牌提供）

▲▼ 香奈兒。（圖／品牌提供）

▲▼ 香奈兒。（圖／品牌提供）

▲▼ 香奈兒。（圖／品牌提供）

▲▼ 香奈兒。（圖／品牌提供）

▲▼ 香奈兒。（圖／品牌提供）

▲▼ 香奈兒。（圖／品牌提供）

有趣的是，這一季反覆模糊各種界線，工作服和禮服、泳裝和正裝，熟悉的雙 C 標誌被趣味延伸拉長成服裝的滾邊細節，融入鏤空或是開衩手法；法國海軍制服巴斯克衫(Basque shirt)元素也大量貫穿其中，條紋線條和率性俐落的立領開衩結合，注入一絲海岸愜意風貌。而夜幕降臨時的禮服同樣驚艷，海面折光般的人魚鱗片禮服以藍綠與銀白交織的亮片、珠飾與層層堆疊的紋理，猶如穿上了波光粼粼的海面。

▲▼ 香奈兒。（圖／品牌提供）

▲▼ 香奈兒。（圖／品牌提供）

▲▼ 香奈兒。（圖／品牌提供）

配件同樣很有看點，從小巧手提包、大型旅行袋、防水口蓋包到巨型條紋海灘編織包，都圍繞著旅程與海邊生活展開。耳際的貝殼耳環、層層疊疊的項鍊與海洋意象珠寶，也進一步讓比亞里茲的海邊風景不只停留在靈感層面，而是真正進入穿搭本身。鞋履則是這一季最有趣的收尾之一，CHANEL 讓鞋子自在穿梭於沙龍與海灘之間，加入近似「裸足感」的鞋跟護套概念，讓步伐看起來更輕盈；而平底、細帶、近乎赤腳的輪廓，也讓整體造型保有一種鬆弛的優雅。

同場加映

▲dior 。（圖／品牌提供）

▲dior 。（圖／品牌提供）

▲dior 。（圖／品牌提供）

Dior於 2026 年 4 月 24 日至 5 月 22 日在台北101四樓都會廣場打造秋季期間限定店，空間呼應品牌鍾愛的凡爾賽宮歷史氛圍，以綠、藍色調鋪陳沉浸式場景，當中最可愛的元素莫過於立體蛋糕裝飾，再現昔日法國皇后瑪麗安東尼的甜點時光。店內同步展出 2026 秋季系列男女裝、包款、鞋履與配件，經典包款Lady Dior（黛妃包）以創意總監 Jonathan Anderson的創意視角進行改寫，裝點蝴蝶結元素進化；而Book Tote 也被寫上女演員Marlene Dietrich 的名言「No Dior, No Dietrich!」，象徵Dior無可取代的地位。此外，Jonathan Anderson 也將Dior Médaillon徽標注入鞋款、包款和配件上，帶來復古經典和俏皮兼容的樣貌。

關鍵字：

香奈兒, 度假系列, 比亞里茲, MatthieuBlazy, 海岸風

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