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HUBLOT月相錶又酷又華麗　閃耀稀有金屬鋨

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▲▼ HUBLOT 。（圖／公關照）

▲HUBLOT Spirit of Big Bang Impact藍寶石鋨晶體月相腕錶， 3,387,000元。（圖／HUBLOT提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

月相錶總予人浪漫、優雅印象，但以前衛設計與創新材質著稱的HUBLOT（宇舶錶）顛覆大眾的想像，發表酷味十足又帶華麗感的Spirit of Big Bang Impact月相腕錶系列，推出全黑陶瓷、藍寶石與鋨金屬，以及藍寶石鑲鑽三款限量作品，透過雕刻、立體鑲貼與標誌性花式切割鑽石工藝，將光線轉化為腕錶結構的一部分。


Spirit of Big Bang Impact月相腕錶核心設計源自於2016年問世的Impact Bang概念，HUBLOT以破碎與重組的建築式語言顛覆傳統，2026年的進化版本融合了鑽石與稀有金屬元素，立體部件從錶圈向內延伸，最終匯聚於6點鐘位置的月相顯示。以藍寶石鋨晶體月相腕錶為例，面盤裝飾地球最稀有金屬之一的鋨（Osmium），其稀有程度約為黃金的1,500倍，每年總產量僅約44公升，極為珍稀，品牌與瑞士科學家合作運用結晶技術將鋨轉化為穩定晶體，於面盤散發出迷人的藍銀色光澤。

▲▼ HUBLOT 。（圖／公關照）

▲HUBLOT Spirit of Big Bang Impact藍寶石鋨晶體月相腕錶的面盤呈現鋨晶體，散發獨特的藍銀色金屬光澤。

另一華麗之作是身價超過1600萬元的 Spirit of Big Bang Impact藍寶石月相鑽錶，HUBLOT鑲嵌145顆花式切割鑽石，沿著面盤與錶圈散開，展現極致火光吸睛；而偏愛酷味設計，則可選擇黑色陶瓷款式，三款新作均搭載HUB1770鏤空自動上鍊機芯，具備50小時動力儲存。此外，新錶享有品牌提供的延長保固服務，將全球保固年限提升至10年。

▲▼ HUBLOT 。（圖／公關照）

▲HUBLOT Spirit of Big Bang Impact藍寶石月相鑽錶，16,040,000元。

▲▼ HUBLOT 。（圖／公關照）

▲HUBLOT Spirit of Big Bang Impact極致黑陶瓷月相腕錶，999,000元。

獨立製錶品牌 H. Moser & Cie.（亨利慕時）被視為市場最簡潔也容易操作的勇創者萬年曆錶，今年選用鉭金屬（Tantalum）打造錶殼與面盤，推出全球限量50只的勇創者萬年曆鉭金屬概念腕錶，此材質以其接近 3,000°C 的高熔點、卓越的抗腐蝕性及高度穩定性著稱，其獨特的深灰色調在光影下散發出略帶藍色的自然光澤，實踐品牌「回歸本質的」設計風格；內載HMC 800 手動上鍊自製機芯，具全時調校系統，且採直覺式顯示，所有調校透過單一錶冠即可完成。

▲▼ HUBLOT 。（圖／公關照）

▲H. Moser & Cie.勇創者萬年曆鉭金屬概念腕錶，2,940,000元。（圖／H. Moser & Cie.提供，以下同）

關鍵字：

HUBLOT, H. Moser& Cie.

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