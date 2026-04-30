LOPIA「SOGO大巨蛋店」實景曝光！網：看起來超大超好逛

▲遠東Garden City「SOGO大巨蛋」B區（照片左）即將開幕。（圖／記者周宸亘攝）

記者蔡惠如／綜合報導

SOGO 大巨蛋開幕在即，董座黃晴雯表示只要一拿到執照，馬上就可以開業。近年在台大熱的日本超市 LOPIA 在日前也宣布進駐，總經理水元仁志也在社群上曝光大巨蛋店陳設，說明已順利完成交接，即將準備開幕。照片中看到 LOPIA 大規模的熟食區與果物區，還有日本「甜點大師」鎧塚俊彥的店舖「Le JARDIN」進駐門面，引發網友留言：太期待了！比南港店大很多耶。

現在台引起熱潮的日本超市 LOPIA，進駐 3 年期間開了 11 間店，在台攻城掠地間間爆滿，即將開幕、首間進駐台北市中心的「LOPIA Garden City 店」也即將登場，而面對大巨蛋商場嚴格的安檢，確定的開幕時間仍未定案，水元仁志今（4／30）在社群上感嘆：「因為商場方面的因素，開幕日期目前仍然無法確定……（泣）。」

▲LOPIA在SOGO大巨蛋準備開幕。（圖／翻攝threads）

而感嘆之餘水元仁志也曝光「LOPIA Garden City 店」部分內部陳設，可見一整排熟食的櫃架，包括旗下海鮮品牌「日本橋魚萬」、比薩「GOCHISOU」都有進駐，但整排的海鮮丼、壽司、比薩、肉製品等現食區與大規模的肉品、蔬菜水果區都感覺比南港 LaLaport 門市大上不少，讓許多網友相當期待。

此外，也首度曝光日本「甜點大師」鎧塚俊彥的店舖「Le JARDIN」進駐的「店中店」，其裝潢相當平實近人，甜點櫃規格也不大，可想見每日現做的精緻甜點可能數量有限，想嚐鮮的饕客記得盡早去卡位喔。

台北市中心最大購物賣場「遠東 Garden City」、俗稱 SOGO 大巨蛋最大量體的 B 區即將壓軸登場，開幕後營業面積廣達 3 萬坪，等同是 SOGO 忠孝、復興加上之前敦化店的規模，年營業額上看 100 億元，開幕時間也受關注，日前 SOGO 董座黃晴雯出席記者會時也表示，大巨蛋其實已經準備好了，只要一完成檢查拿到執照就能開幕。